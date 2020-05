Cum te ajuta apa sa slabesti

Apa este vitala pentru buna functionare a organismului. In plus, te poate ajuta sa slabesti kilograme bune daca inveti sa o bei corect. Un consum suficient de apa te scapa de kilogramele in plus, fara sa faci prea mari eforturi.Specialistii spun ca apa ajuta in procesul de slabire in doua moduri: umple stomacul, ceea ce inseamna ca vei manca mai putin, si stimuleaza metabolismul. S-a constatat ca 2 pahare mari de apa pot accelera metabolismul cu pana la 30%, timp de 30-40 minute. Astfel, 2 litri de apa pe zi ne pot ajuta sa ardem cel putin 100 de calorii.Citeste continuarea pe diete24.ro