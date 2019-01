Dieta anului 2019. Aceasta este cura de slabire pe care o recomanda toti nutritionistii din lume

Potrivit cercetarilor realizate, această dietă bazată în cea mai mare parte pe plante s-a dovedit s-a dovedit a fi foarte eficienta in pierderea in greutate, dar ajuta si la prelungirea vietii, reducand riscul bolilor de inimă și mentinerea sanatatii creierului. Bogata în legume cu conținut scăzut de amidon, fructe, grăsimi sănătoase (mai ales din măsline și ulei de măsline), nuci, semințe, cereale integrale, leguminoase și pește, dieta mediteraneeană evită zaharurile simple și amidonul rafinat și are un conținut redus de carne roșie.Dieta mediteraneana este una dintre cele mai simple modalitati prin care poti scapa de surplusul de kilograme si iti poti mentine greutatea ideala. Ideea acestei diete este sa-ti furnizeze substante nutritive, vitamine si minerale in cantitati optime, astfel incat metabolismul tau sa functioneze la capacitate maxima si sa arda constant caloriile. Pentru ca dieta mediteraneana sa dea rezultate, trebuie sa respecti cateva reguli alimentare simple.- fructele, legumele, cerealele integrale, uleiul de masline, fasolea, fructele oleaginoase, leguminoasele, semintele, ierburile aromatice si condimentele trebuie sa se regaseasca in alimentatia ta de zi cu zi- de 3 ori pe saptamana trebuie sa mananci pestele sau fructele de mare- de 2 ori pe saptamana, dar in portii moderate, poti consuma branza, iaurt, oua, carne de pasare- carnea grasa, mezelurile, produsele de patiserie, dulciurile, produsele fast food ar trebui evitate- cele 3 mese principale si cele 2 gustari intre mese sunt obligatorii