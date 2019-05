Dieta cardiologilor: slabesti 2 kilograme pe zi

La micul dejun se servesc fructe in fiecare zi, precum piersici, portocale, pepeni, pere etc. Strugurii si bananele sunt strict interzise. Specialistii sustin ca e bine ca in aceasta perioada sa iei magneziu. In plus, este obligatoriu sa consumi 2 litri de apa pe zi. Meniul de mai jos se repeta, de luni pana vineri. In weekend puteti manca ce doriti, dar in cantitati mici si fara prajeala sau fast-food.Mic dejun- fructe în fiecare ziPrânz: o portocală, un ou fiert și o ceașcă (200 ml) de iaurtCina: Două roșii, două ouă fierte, o salată mică sau o jumătate de castravete cu două bucăți de pâine prăjită.Prânz: O portocală și o ceașcă de iaurt.Cină: o roșie, 125 g. carne fiartă, o portocală și o ceașcă de cafea sau ceai fără zahăr.Prânz: un ou fiert, o ceașcă de iaurt și o salată sau castraveteCină: O portocală, 125 g. o carne fiartă, un toast și o ceașcă de cafea sau ceai fără zahăr ! Prânz: 125 de grame. de brânză (lapte de vacă), o roșie și o felie de paine.Cină: Două roșii, 125 g. de carne fiartă, un măr și o felie de pâine prăjită.A cincea ziPranz: 200 de grame de carne sau pește (gătite), o roșie și o felie de pâine prăjităCina: jumatate de kilogram de cartofi, morcovi sau mazăre (fierte).