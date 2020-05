Dieta cu care Adelina Pestritu a slabit 14 kilograme

Adelina Pestritu a slabit 14 kilograme in doar trei luni cu ajutorul unei diete cu somon. Si-a dorit sa slabeasca rapid dupa nastere asa ca a apelat la somodieta, o cura de slabire inventata chiar de ea."Somodieta este dieta pe care am inventat-o fix de nevoie, dupa o perioada de 9 luni in care am acumulat 14 kilograme. Sunt o fire ambitioasa si imi doresc sa se intample totul batand din palme.Ma tot gandeam ce dieta sa tin. Am tot cautat pe internet, dar nimic nu m-a satisfacut si am zis asa: daca vreau sa slabesc, trebuie sa aleg din tot meniul meu, un aliment pe care il pot consuma zilnic, pana slabesc.? Pentru ca stiu de foarte mult timp ca organismul nu mai raspunde atunci cand ii dai acelasi meniu. Nu-si mai face rezerve pe coapsele noastre.Afla meniul pediete24.ro

