Dieta cu care chef Florin Dumitrescu a slabit 10 kilograme intr-o luna

Florin Dumitrescu a apelat la o cura de slabire stricta: dieta cu varza. A reusit sa slabeasca 10 kilograme intr-o luna. In primele trei zile a mâncat doar varză crudă, urmând ca în celelalte trei zile să consume orez fiert, iar apoi să încheie cu trei zile în care să mănânce doar piept de pui la grătar. Din ziua a zecea până în cea de-a treizecea zi a consumat legume.„Am vrut să îmi demonstrez că pot renunţa la alimentele cu care m-am obişnuit, la mâncărurile mai grase, la gustul de unt sau la prăjeli. Să-mi demonstrez că există viaţă şi fără cartofi prăjiţi, burgeri şi deserturi cu multă ciocolată. În familia mea se mănâncă foarte sănătos şi am vrut să fiu pe aceeaşi lungime de undă cu fetele mele. Deşi m-a ajutat să dau jos câteva kilograme, dieta pe care am urmat-o nu o recomand nimănui. (…) Mă simţeam slăbit şi nu mă mai odihneam suficient din cauza durerilor de stomac. Înainte, mâncam zilnic o friptură şi fiecare masă se termina cu un desert savuros. Grăsimile, prăjelile, zahărul erau la ordinea zilei. Eram interesat mai mult de gust decât de orice altceva, dar acum e diferit. Mi-am dat seama că această alegere nu mă va ajuta doar la slăbit, ci şi pe mine, ca stare de spirit. Am făcut-o pentru sănătate”, a spus Florin Dumitrescu."Deşi m-a ajutat să dau jos câteva kilograme, dieta pe care am urmat-o nu o recomand nimănui”, spunea Florin Dumitrescu în urmă cu ceva timp, scrie Click.