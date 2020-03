Dieta cu care Corina Danila a slabit 20 de kilograme

Mai exact, a renuntat la zahar, paine, prajeli, covrigei, produse de patiserie, orez si cartofi."Îmi plăceau mult cartofii prăjiţi. Acum, adio şi un praz verde. Îmi mai fac câteodată o focaccia din făină de migdale cu mozzarela light, o porţionez şi mănânc din ea două zile. Iar când simt neapărat nevoia de dulce, îmi iau o ciocolăţică mică pentru diabetici, că e îndulcită cu stevie, nu cu zahăr. O mănânc pe post de gustare, cu o portocală. Asta se întâmplă până în orele 15.00-16.00. De altfel, fructele le pot mânca doar până în ora 16.00 şi nu orice fructe. Le evit pe cele bogate în fructoză (bananele, strugurii), am voie doar mere, ananas, cireşe, căpşune, fructe de pădure. Dar nu îmi e greu să mă abţin. Odată ce vezi rezultate, vezi că te simţi bine, ai alt tonus, o altă stare, nu mai poţi să te întorci la stilul de viaţă haotic dinainte”, a marturisit Corina Danila.Rezultatele au apărut într-un an şi câteva luni. A slăbit 20 kg, ajungând la 57.„Se fac trei ani de când în fiecare dimineaţă mănânc două ouă, de regulă omletă foarte moale, cu un bol de salată şi câteva feliuţe de pastramă de porc mai naturală. Prima gustare constă într-un iaurt grecesc cu 2% grăsime şi cu un pumn de seminţe, la prânz am o cărniţă trasă la tigaie cu broccoli sau conopidă la abur, ori salată de varză; gustarea de după-amiază constă într-un chefir slab, iar seara îmi fac o salată în care pun fie o conservă de peşte, fie ceva carne sau brânză. Cina e după ora 20.00, uneori chiar la 22.00, când ajung acasă după spectacol. Dar nu mă culc imediat, aşa că are timp să se digere. Această dietă a funcţionat la mine şi funcţionează în continuare. Am renunţat la alimentele care mă încarcă pe termen scurt cu energie şi sunt bombe calorice, am eliminat ronţănelele din jur.Mănânc încet, cu înghiţituri mici, conştientizez procesul. Beau cam 2 litri de apă pe zi, iar câteodată, vinerea, ţin post negru, ca să mai dau un restart metabolismului. Mă simt foarte bine, nu mai am acele dureri de spate de la care a pornit totul, pot sta o zi întreagă pe tocuri. Iar acest program nu-l mai percep ca fiind «regim», «dietă», ci a devenit stil de viaţă”, adaugă vedeta.\\r\

