Dieta cu care Mara Banica a slabit 15 kilograme in doua luni

Jurnalista Mara Banica a slabit 15 kilograme in doar doua luni. A afisat o silueta de invidiat si reuseste sa se mentina. Pentru ca toata lumea a dorit sa ii afle secretul, Mara a impartasit fanilor sai dieta care a ajutat-o sa ajunga la greutatea ideala.Mara Banica a explicat in ce consta regimul alimentar pe care l-a urmat si ce alimente a consumat:"In prima saptamana, in primele patru zile, puteti consuma fara limite, la orice ora, branzeturi pana la 7% grasime si legume, dar doar crude, fara rosii. Mai aveti voie un ou fiert pe zi, 200 g de fructe, doua lingurite de ulei pe zi, doar in salate, si jumatate de pahar de lapte dulce. Puteti bea apa plata, ceai si cafea. Puteti sa beti carbogazoasele care va iau pofta de dulce.In zilele urmatoare aveti voie la orice iaurt, dar fara cel cu fructe, puteti manca rosii si 200 de grame din orice fruct. Nu aveti voie fructe uscate, paine. Aveti voie la guma de mestecat si bombonele fara zahar.Citeste continuarea pe diete24.ro

