Dieta cu loboda: slabeste pana la 5 kilograme

Loboda ajuta la reglarea hormonala, are un continut bogat de fier si calciu si ajuta la stimularea de creare a globulelor rosii. De asemenea, ajuta circulatia, oxigenarea celulelor, este implicata si in procesul metabolismului.Mentionam ca loboda contine vitamina C, vitamina K, calciu, magneziu, fosfor, fier, carotenoizi, proteine, zinc si seleniu.Bogata in fibre, loboda ajuta procesul de digestie. Persoanele care au insa pietre la rinichi trebuie sa o evite doare contine acid oxalic, la fel ca si spanacul.Citeste continuarea pe diete24.ro