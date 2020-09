Dieta cu muraturi! Cum slabesti rapid toamna

Pe langa faptul ca sunt bogate in vitamine, muraturile au foarte putine calorii. Un castravete murat de aproximativ 140 de grame, are doar 17 calorii, 200 de grame de varza murata au 25 de calorii, iar o gogonea medie are aproximativ 25 de calorii.Muraturile ajuta la eliminarea toxinelor din organism si imbunatatesc digestia.Tot ce trebuie sa faci pentru a slabi este sa consumi dimineata, la pranz si seara cate o salata de muraturi, pe care sa o combini cu proteine. In acest fel vei reusi sa slabesti in doar 3 zile pana la 2 kilograme.200g varza murata5 castraveti murati5 gogoneleo lingurita ulei de maslinepiper (optional).Se toaca ingredientele marunt (sau dupa preferinta) si se amesteca cu o lingurita de ulei de masline. Se mai poate adauga putin piper. Evita sa adaugi sare, deoarece muraturile contin deja sare. La fiecare masa, consuma cate 300 de grame din aceasta salata.Mic Dejun: 2 oua fierte si 300g salata de muraturiGustare 1: 150g salata de muraturiPranz: 300 de grame de piept de pui la gratar si 300g salata de muraturiGustare 2: 150g salata de muraturiCina: 150g peste afumat si 300g salata de muraturi