Dieta de detoxifiere. Tot ce trebuie sa stii. Cele mai bune cure de detoxifiere

Dieta de detoxifiere, asa cum ii spune si numele, are drept scop eliminarea toxinelor din corp. La baza dietei de detoxifiere se afla teoria digestiei si eliminarii rezidurilor. Aceasta este asociata adesea cu naturopatia, medicina alternativa ce subliniaza rolul nutritiei in imbunatatirea functiilor corpului de a se vindeca singur.– ingerare minima a chimicalelor prin alegerea alimentelor organice sau neprocesate;– suplimentarea in dieta a fructelor, legumelor si a altor alimente care sa ajute procesul de detoxifiere;– suplimentarea alimentelor si fluidelor care sa accelereze procesele de urinare si defecatie.– dieta bazata pe alimentele crud care previn acumularea toxinelor in sistemul digestiv;– mono dieta, in care se consuma doar 1-2 alimente, cateodata doar in forma lichida, pentru o perioada de 10-14 zile;– dieta bazata doar pe fluide, in care o persoana consuma cantitati mari de sucuri de fructe si legume, combinate cu apa si ceaiuri de plante timp de 1-3 zile;– dieta vegetariana sau semi-vegetariana in care se consuma o varietate de cereale integrale gatite, legume preparate, fructe proaspete precum si cantitati mici de proteine. Totul asezonat cu cateva pahare de apa si ceai de plante in fiecare zi.