Dieta de primavara, recomandata de nutritionistul Mihaela Bilic

Organismul caută din instinct alimente proaspete și ușor de digerat, iar apetitul este lesne de ținut sub control. Scurtarea nopților stimulează indirect secreția de hormoni precum cortizol, testosteron și prolactină, care au efect de accelerare a metabolismului”, a afirmat nutriționistul Mihaela Bilic la ”Doctor de Bine” de la PRO TV.”Toate verdețurile și cruditățile pe care le găsiți în piață.Spanac, salată verde, ștevie, lobodă, urzici sunt bogate în vitamina C, betacaroten, acid folic, minerale, fibre și fitonutrienți cu rol antioxidant benefic pentru sănătate. Au efect antianemic, laxativ, diuretic, reduc colesterolul din sânge și stimulează imunitatea întregului organism.Spanacul și urzicile conțin doze mari de fier și vitamina C. Consumați-le cu sos de roșii, oțet sau zeamă de lămâie, mediul acid crește eficiența fierului.Mărarul și pătrunjelul nu trebuie considerate ierburi aromate, ci alimente de bază. Folosiți-le din belșug în salate și sosuri. Au aport mare de vitamina C, fibre și fier. Mărarul chiar ameliorează celulita și poate înlocui sarea din mâncare.Varza nouă este un reputat agent antiinflamator, ameliorează orice afecțiune de la mastite și inflamații articulare la acnee și migrene. Chiar și simptomele ulcerului și gastritei, care recidivează frecvent primăvara, sunt ameliorate. Varza previne retenția de lichide, combate constipația și stimulează sistemul imunitar. Consumul regulat de varză este asociat cu o concentrație redusă a homocisteinei, un marker de risc cardiovascular”, a spus Mihaela Bilic.”Căpșunile conțin mai multă vitamina C decât portocalele, dar și acid folic cu efect antianemic. Aportul foarte redus de calorii și bogăția de bioflavonoide, cu proprietăți anticancerigene, fac din căpșuni vedetele primăverii. Conțin un zahăr particular, cu absorție lentă, levuloza, motiv pentru care sunt desertul ideal pentru diabetici sau în cura de slăbire”, a mai spus medicul nutriționist.