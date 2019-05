Dieta dupa Paste: Slabeste 8 kilograme in 7 zile. Meniul complet

Dieta este una simpla, usor de tinut, si are la baza o supa:1 cub concentrat pentru supă de legumeO conservă de roșii (480 g)O legătură de frunze de țelină1,3 kg de morcovi curățați și feliațiO varză mare tăiată mărunt6 cepe verzi tăiate450 g fasole păstăiSare și piperAmestecă toate ingredientele într-o oală mare, acoperă-le cu apă și adaugă condimentele. După ce lichidul începe să clocotească, redu temperatura și lasă să fiarbă până când legumele devin moi.Ziua 1 - supă și fructe (orice fel de fructe, în afară de banane și struguri)Ziua 2 - supă și legume, preferabil verzi. Evită porumbul, mazărea și fasolea boabe. La cină optează pentru un cartof copt.Ziua 3 - supă, fructe și legume (fără banane și fără cartof).Ziua 4 - supă și banane.Ziua 5 - 6 roșii, 300-400 grame de carne la alegere și fasole boabe, plus o porție de supă.Ziua 6 – carne la alegere și salată verde (2-3 porții), plus o porție de supă.Ziua 7 - fructe, legume și orez brun. Servește cel puțin o porție de supă.