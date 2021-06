Dieta fulger inainte de a merge la plaja. Slabesti rapid 5 kilograme

Ai acumulat cateva kilograme si concediul se apropie? Nu trebuie sa intri in disperare. In doar 7 zile poti sa tii un regim care sa te ajute sa arati perfect la plaja. Dieta este una usoara si se bazeaza pe consumul a 1200 de calorii.In perioada in care tii cura de slabire, este foarte important sa respecti mesele, sa bei apa multa si sa faci miscare pe cat de mult posibil. Chiar si plimbarile scurte pot ajuta la arderea grasimii. Iata meniul complet pe care trebuie sa il urmezi:Mic dejun- o cafea neîndulcită- un iaurt degresatPrânz- 150 g piept de pui fiert cu piure de cartofi- un kiwiCină- 250 gr de legume la grătar- o felie de pâine integrală, un suc de fructeMic dejun- o cafea neîndulcită- un bol cu cerealePrânz- o supă de legume- 150 g piept de pui cu 200 g mazăreCină- un bol de salată de roşii, brânză şi castraveţi- un ceai de teiMic dejun- un ceai verde- două felii de pâine integrală cu două felii de brânză slabăPrânz- o supă-cremă de legume, o felie de pâine integrală cu salată de vineteCină- 150 g carne de vită la grătar cu 200 g salată de roşii şi castraveţi- un suc de fructeMic dejun- o cafea neîndulcită- două felii de şuncă de curcan cu o roşie sau o jumătatate de ardei grasPrânz- o supă de varză- 150 g de păstrăv sau de somon la grătar cu 200 g de broccoliCină- 4-5 ciuperci la grătar cu usturoi- o felie de brânză slabă, un fructMic dejun- o cafea neîndulcită- un morcov crud, un ou fiertPrânz- o supă-cremă de legume- o felie de pâine integrală cu salată de vineteCină- 150 g carne de vită la grătar cu 200 g salată de roşii şi castraveţi- un suc de fructeMic dejun- o cafea neîndulcită- o omletă şi un mărPrânz- un borş de legume,150 g piept de pui cu 100 g mazăre sote- două felii de brânză cu un ardei grasCină- o salată de ton- o cană cu ceai de mentă, o portocală sau 100 g de cireşeMic dejun- un ceai negru, fără zahăr- o felie de brânză de vaci slabă, un fructPrânz- o salată verde cu 150 g peşte la grătar- un măr, o mână de migdale crudeCină- două felii de şuncă cu o roşie- un ceai de tei