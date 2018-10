Dieta Ginei Pistol. Ce NU mananca niciodata

„Am renuntat la gluten si lactoza, pentru ca am intoleranta la ele, si am evitat sa consum produse cu zahar. Chiar daca eu iubesc lactatele, mai ales laptele si branza de capra, ce erau si singurele pe care le consumam de altfel, nu le-am mai inclus in dieta mea.In ceea ce priveste carnea, nu a fost o trecere brusca, pentru ca eu oricum mancam carne foarte rar. Mai mult curcan si pui, iar acum consum uneori doar peste si fructe de mare. In rest, multe legume, fructe, gatite sau crude si…hidratare, un aspect foarte important”, a explicat Gina Pistol, conform libertatea.ro.