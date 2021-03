Dieta lui chef Florin Dumitrescu: slabesti mancand aceste 3 alimente extraordinare

Cei care nu au avut norocul de a degusta preparate-minune pregatite de mana sa il cunosc pe Florin Dumitrescu doar din ipostaza de jurat al emisiunilor-fenomen Masterchef sau Chefi la cutite. Stiai insa ca cel mai tanar dintre cei trei chefi s-a confruntat in 2019 cu kilogramele in plus?Bucatarul sef in varsta de 33 de ani a ajuns insa rapid la forma care l-a consacrat, cu o dieta simpla care presupune consumul a doar trei alimente, alternativ. Afla din randurile de mai jos cum a dat jos vedeta nu mai putin de 10 kilograme! Vezi care esteAtunci cand esti chef si iti petreci viata printre delicii, nu e de mirare ca poftele sunt multe, iar kilogramele pot ajunge la fel de numeroase. Mai mult, Florin Dumitrescu marturisea ca preferatele sale au fost intotdeauna prajelile si deserturile decadente cu ciocolata, ceea ce l-a dus in situatia de a acumula in greutate si de a fi nevoit sa ia o masura.Constatand ca nu se mai poate odihni si ca nu mai are tonus, temutul jurat a adoptat dieta unui prieten apropiat ce l-a ajutat sa dea jos kilogramele in plus. Despre ce e vorba? Despre consumul alternativ a trei alimente: varza, orez si piept de pui.Conform DivaHair, Florin Dumitrescu a slabit in 2019 cu aceasta dieta necomplicata si deloc costisitoare, pe care a tinut-o timp de aproximativ o luna. Incepand cu 3 zile in care a mancat doar varza cruda si continuand cu trei zile de orez fiert si inca trei de piept de pui la gratar, chef-ul uimea audienta de la Chefi la cutite cu un fizic impecabil.", povestea vedeta citata de DivaHair.Iar eficienta dietei cu varza, orez si piept de pui este atestata si de faptul ca renumitul bucatar intentioneaza sa apeleze din nou la ea. Pe pagina sa de Instagram, Florin Dumitrescu recunostea recent ca dificultatile pandemiei si munca sustinuta l-au indepartat de silueta ideala inca o data. Ajuns la 90 de kilograme, chef-ul a decis sa revina la dieta care ii poarta de acum numele. Tot ce speram este sa aiba succes!Fireste, bucatarul pune pret si pe un stil de viata sanatos, subliniind cat de important este sa faci alegeri nutritionale inteligente. Astfel, in interviul citat de publicatia anterior mentionata, Florin Dumitrescu mentiona ca alege intotdeauna inghetata sau combinatiile de fructe atunci cand are pofta de ceva dulce. Iar daca simte ca nu se mai poate opune ispitei reprezentate de preparetele „grele”, se rezuma sa guste o singura ligurita.Daca respectatul specialist este gata sa se abtina atunci cand e tentat zilnic la emisiunea care l-a facut celebru cu cele mai savuroase feluri de mancare, singur vom putea si noi. Tu ce parere ai? Ai de gand sa adopti dieta lui Florin Dumitrescu?