Dieta Melaniei Trump! Ce mananca prima-doamna a Americii pentru a-si mentine silueta

Prima-doamna a Americii a avut o cariera de succes ca model, asa ca toata viata a trebuit sa se priveze de multe capricii. Are o alimentatie sanatoasa si echilibrata! Nu sare niciodata peste mcul dejun si are grija la toate alimentele pe care le consuma. Isi incepe ziua cu un bol de fulgi de ovaz, care au un continut ridicat de fibre, sau un smoothie verde bogat in nutrienti, vitamine si antioxidanti.În plus, Melania Trump își păstrează pielea impecabilă cu șapte fructe bogate în antioxidanți pe care le consuma pe parcursul zilei. Cu toate acestea, Melania a marturisit ca uneori isi mai satisface mici pofte: "Pot gusta anumite fructe, o bucatica mica de ciocolata sau inghetata, deoarece corpul are nevoie uneori si de astfel de mici placeri, atat timp cat echilibrezi cu un aport de alimente sanatoase".Pentru Melania, moderatia și compensarea inseamna virtute. Printre mâncările sale preferate, se numără puiul cu parmezan, iar printre băuturile sale preferate, surpriza, Coca-Cola. În plus, bea foarte multa apă pentru a se mentine hidratata și consuma alimente bogate in grasimi bune.