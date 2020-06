Dieta Monicai Anghel: cum a slabit 20 de kilograme

Cantareata Monica Anghel a slabit spectaculos in urma cu cativa ani. Din cauza unor probleme de sanatate, vedeta a fost nevoita sa slabeasca. S-a ambitionat si si-a dorit sa fie sanatoasa si a reusit sa slabeasca nu mai putin de 20 de kilograme.Toti fanii Monicai Anghel au sesizat ce silueta frumoasa are cantareata in ultima vreme. De cativa ani e in continua schimbare, dar forma la care a ajuns acum nu lasa loc pentru niciun fel de comentarii. Iar lucrurile nici nu ar putea sta altfel din moment ce Monica Anghel a slabit 20 de kilograme.Secretul Monicai Anghel, cel care a ajutat-o sa dea jos 20 de kilograme in 5 luni, este dieta disociata respectata cu sfintenie.Citeste continuarea pe diete24.ro