Dieta Montignac: scapi de kilograme si previi efectul yo-yo

Aceasta dieta foloseste indexul glicemic al alimentelor pentru o slabire sanatoasa. Se bazeaza pe consumul de carbohidrati cu un indice glicemic scazut, care au ca efect reducerea nivelului de zahar din sange si al insulinei.Rezultatul este pierderea in greutate si multiple beneficii legate de sanatate.Dieta Montignac, principalele obiectivePierderea in greutatePrevenirea efectului de yo-yoPrevenirea diabetului de tip IIReducerea riscului de afectiuni cardiaceMetoda Montignac nu impune o cantitate limitata de mancare, ci sa acorzi o atentie mai mare asupra alimentelor in ceea ce priveste valoarea lor nutritionala.