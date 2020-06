Dieta Zone: slabesti in timp si sanatos pana la 25 de kilograme

Dieta Zone este o dieta care are la baza un echilibru intre proteine, carbohidrati si grasimi. Acest regim alimentar presupune calcularea caloriilor, insa nu impune foarte multe restrictii in privinta alimentelor pe care le poti consuma.Barry Sears, medicul care a creat acest regim, sustine ca aceasta dieta nu va duce la o scadere in greutate rapida si dramatica, ci va duce la o pierdere a grasimii din corp, nu a apei. Dieta Zone, dupa cum ii spune si numele, presupune ca organismul sa isi pastreze o zona de confort, astfel incat sa fie capabil sa proceseze corect alimentele asimilate.Dieta Zone are propria piramida alimentara. La baza stau legumele, cele mai recomandate alimente, urmate de fructe, proteine slabe in grasimi, grasimi monosaturate si cereale. Asta inseamna ca cele din urma trebuie consumate cel mai rar si in cantitati cat mai mici.Citeste continuarea pe diete24.ro