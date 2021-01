Lidia Buble, dieta stricta de sarbatori

”Eu de Sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc doar foarte rar, dar foarte rar, de două ori pe an maximum, în rest mănânc doar pește. Așa că eu, de Sărbători, am cam făcut foamea. În afară de portocale, mandarine și câteva dulciuri, și, într-o zi, am mâncat un fel de paste”, a explicat Lidia Buble fanilor săi pe Instagram., a mai spus cântăreața.