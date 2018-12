Mancam enorm de Sarbatori. Cate kilograme luam in medie de Craciun si de Revelion!

Potrivit studiilor facute, o persoana se ingrasa in medie cu 3 kilograme in timpul sarbatorilor de iarna. In general, o persoana adulta consuma aproximativ 2.000 de calorii, dar in luna decembrie poate ajunge pana la 2.500 de calorii. Pastrand aceasta constanta, ne putem ingrasa de sarbatori pana 500 de grame pe saptamana, spune nutritionistul spaniol D’Janira Paucar.Specialistul spune ca si in zilele de 24, 25 si 31 decembrie si 1 ianuarie, putem consuma 4.800 de calorii la fiecare zi de sarbatoare, ceea ce echivaleaza cu castigarea a un kilogram in doar patru zile. Totodata, nutritionistul avertizeaza ca luarea in greutatea atat de rapid poate duce la probleme cu colesteroul si glucoza. O maniera de evita ingrasarea in timpul sarbatorilor este aceea de a manca portii mici si sa alegem preparate sanatoase, care sa includa verdeturi, fructe uscate sau proaspete si peste.