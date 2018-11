Mancarea libaneza si beneficiile sale sanatoase

Preparatele libaneze fac parte din bucataria mediteraneeana. Bucataria mediteraneeana include multe ingrediente sanatoase cum ar fi cereale integrale, fructe, legume, amidonoase, peste si fructe de mare proaspete; grasimea animala este folosita foarte putin la gatit. Carnea de pui se regaseste mai mult in retete decat carnea rosie. Retetele libaneze includ cantitati generoase de usturoi si ulei de masline. Uleiul de masline, ierburile aromatice, usturoiul si lamaia sunt aromele cel mai mult folosite in dieta libaneza.nu este gatita cu unt sau smantana grasa, ci cu ulei vegetal, iar uleiul de masline este folosit cu generozitate in salate. Desi uleiul de masline este si el bogat in grasimi, are un continut crescut de acizi grasi mono-nesaturati ce contribuie la reducerea colesterolului si imbunatatirea sanatatii inimii. Uleiul de masline ajuta, de asemenea, la controlul coagularii sangelui si al nivelului de zahar din sange.Daca te-ai obisnuit sa comanzi mancare libaneza la tine acasa, ai constatat probabil deja ca felurile de mancare contin legume proaspete, fructe si leguminoase in cantitati mult mai mari decat carne si lactate grase. Nici macar carbohidratii cu mult amidon nu se regasesc in acest tip de bucatarie mediteraneeana. Orezul si lintea sunt mult mai frecvent folosite decat painea alba, pastele fainoase sau cartofii. Aperitivele - denumite mezze - sunt foarte variate (peste 170 de feluri) si mai bine de 50% dintre ele sunt vegetariene sau vegane (de aceea sunt cautate in special in perioadele de Post de peste an).Mancarea libaneza este extrem de gustoasa si apreciata datorita varietatii de condimente si ierburi proaspete ce sunt incluse in majoritatea retetelor. (Restaurantul libanez Mezze importa aceste ingrediente direct din Liban, iar mancarea este preparata pe loc dupa lansarea comenzii). De exemplu, patrunjelul folosit in salata traditionala Tabbouleh ajuta la digestie si ofera o textura crocanta si aromata. Patrunjelul contine o cantitate mare de antioxidanti si de vitamina K ce joaca un rol important in sanatatea oaselor si a creierului.Iti place gustul mentolat? Menta este una dintre ierburile aromatice des intalnite in felurile de mancare libaneze. Desi pare ca aceasta planta are rolul de a improspata gustul, ea ajuta foarte mult la digestie, contine mult caroten si vitamina C.Sosul traditional libanez, Tahini, este facut din seminte de susan; ele sunt semintele cu cel mai mare continut de ulei si imbunatatesc foarte mult gustul mancarii prin aroma lor bogata, de nuca. Sosul tahini este bogat in acizi grasi Omega 6 si proteine. Asigura-te ca il adaugi in cos atunci candLintea este folosita in multe preparate libaneze, avand un aport nutritional semnificativ. Lintea se gateste usor si absoarbe aromele celorlalte ingrediente din reteta, fiind totodata si usor de condimentat. Lintea contine o cantitate mare de fibre, proteine si vitamine B. In plus, este preferata de persoanele ce sunt la dieta deoarece au continut foarte redus de grasimi si putine calorii. (Incearca aperitivul cald Moudardara si vei aprecia mult lintea.)Restaurantul Mezze are un meniu diversificat conceput pe specificul diferitelor regiuni ale Libanului, ce are la baza traditia si prospetimea. In zona montana a Libanului se consuma mai multe preparate pe baza de carne, cum ar fi miel sau ied, in timp ce zonele de coasta sunt faimoase pentru preparatele cu fructe de mare. Unele feluri de mancare sunt populare in intreaga tara, cum ar fi Tabbouleh, Hummus, Moutabbal si Falafel; ele si-au castigat un renume international si sunt foarte apreciate si de consumatorii din Romania.