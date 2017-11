O cina vintage: 5 traditii culinare reinviate

Cand spui vintage, te gandesti la stilul unei ere trecute. Varsta aduce profunzime si contur, istorie si experienta. Iar maestrii gastronomiei mondiale inspira adanc din izul de romantism si opulenta al retetelor predecesorilor in bucatarie.Retetele de odinioara sunt recreate astazi cu cea mai mare pompa. Mancarurile de linte au hranit legiuni de daci cu mult inainte ca romanii sa isi mute bucataria mediteraneeana la nord de Dunare. Astazi, preparatele cu linte verde sau rosie dau savoare celor mai populare bloguri culinare.Gustul trecutului implica si o calatorie in timp, iar in multe cazuri acrobatii culinare de factura arheologica din partea bucatarilor. Sapaturile dupa retete se fac prin conacele vechi ale familiilor de gurmanzi aristocrati din Anglia, printre lanurile de porumb maiase sau in albastrul oceanului, printre fiarele ruginite ale Titanicului.In aceste conditii, preturile se mentin si ele in zona haute couture, iar o cina vintage care da ceasul inapoi spre vremuri mai sofisticate din punct de vedere gastronomic decat un McChicken semipreparat si incalzit la microunde poarta eticheta scumpa a nostalgiei.1. Cina pe TitanicAnul este 1912. La bordul mandriei Atlanticului, RMS Titanic, este ora cinei. Meniul cuprindesiMeniul de clasa I, initial gandit de maestrii Auguste Escoffier si Cesar Ritz, a fost recreat la 100 de ani dupa scufundarea pachebotului. 3500 de oameni, printre care si un milionar roman, au platit pana la 50.000 de euro pentru punerea in scena a legendarului voiaj.Dincolo de preparatele pretentioase cu fructe de mare, creveti si homari, platouri cu branzeturi Roquefort si consomme cu rata, bufetul pantagruelic se intindea pana la puntile inferioare. La clasa a II-a, pasagerii erau tratati cu mese demne de boieri romani.cu bacon, sunca de Praga si rinichi la gratar, paine de Viena cu graham, prajituri insiropate in caramel de artar, fructe si cereale. Vaporul tocmai ce plecase din port cu o incarcatura pretioasa de 453 de kilograme de struguri si 800 de legaturi de sparanghel destinate pasagerilor clasei I.In Belfast, un muzeu deschis cu ocazia centenarului ofera si astazi cine titanice cu semnatura bucataruliu Conor McClelland. Coincidenta sau nu, iti dai seama de insemnatatea cuvantului in clipa cand trebuie sa achiti nota de plata la Rayanne House.In New York, la restaurantul Prime Meats, o cina inspirata din ultima noapte pe titanic ajunge pana la 150$ pe cap de mesean. In acelasi loc se servesc si preparate de la bordul zeppelinului Hindenburg, o alta tragedie transatlantica a aerului.2. Un secol de caviar si aristocratieIn hotelul Vanderbilt Grace din Rhode Island, maestrul bucatar Jonathan Cartwright a reinviat traditia culinara din 1912 a familiei Vanderbilt, un clan american de origini olandeze al carui imperiu s-a consolidat pe infrastructura cailor ferate si a transportului maritim.Cateva generatii de baroni Vanderbilt au detinut titlul de „cel mai bogat american”, dar averea si faima lor nu au tinut piept progresului secolului XX. Voluptoasele conace de pe coasta de Est a Americii au devenit institutii culturale sau muzee apartinand statului.Interesul si atractia publicului fata de opulenta primilor americani nouveau riches a crescut cu timpul, iar meniul Vanderbilt din Newport raspunde gurmanzilor cu un simt sporit al istoriei.Printre retetele sustrase din arhiva clanului se numarasau. Cel din urma preparat a fost cea mai apropiata alternativa la reteta originala. Baronilor Vanderbilt le placea ciocarlia.3. Un regat pentru o cina savuroasaSe spune ca varsta innobileaza, iar o reteta care a stat la baza dietei regelui Richard II al Angliei trebuie sa fie de vita distinsa. “The Forme of Cury” dateaza din secolul 14 si este cel mai vechi manuscris de bucate englezesti.Bucatarii personali ai regelui au avut grija sa consemneze 190 de retete originale, care acopera un spectru larg de preferinte si ingrediente. Cele mai simple preparate nu necesita decat o mana de catei de usturoi fierti in apa si ulei si condimentati cu sofran, pe cand mesele mai exotice nu ingaduie concesii in ceea priveste carnea de balena sau marsuin (cunoscut si ca porcul de mare).O vizita la Cafe at the Rylands, restaurant care reinterpreteaza cateva dintre mesele lui Richard II-lea pentru paleta gustativa moderna, nu este lipsita de elementul comic derivat din titlurile pretentioase si complet ezoterice ale mancarurilor de odinioara.Printre ele, gasim(bulgur imbaiat in supa de pui si sofran si servit ca un fel de budinca aperitiv),(tarta pistruiata cu stafide) si(un vin rosu indulcit cu ghimbir, piper, scortisoara si nucsoara).4. Un kebab vechi de patru mileniiNu e colt de strada in lume care sa nu gazduiasca un restaurant cu kebab in meniu. Pe cat de universala este frigaruia cu savoare de Mediterana, pe atat de necunoscuta ramane povestea ei mesenilor. Este timpul sa dezvaluim originea acestui fast food european.Primele mentiuni scrise apar in Grecia antica. In secolul 17 i.Hr, acum 4000 de ani, grecii mancau acelasi kebab care se vinde si astazi pe strazile din Bucuresti.Mai tarziu, in anii 220, chinezii au dezvoltat si ei o varianta mult mai condimentata, numita, insa cei mai multi istorici sunt de parere ca aceasta nu este decat o reinterpretare a retetei grecesti.5. Bucataria romaneasca existaLa noi, taberele culinare sunt impartite. Ba nu ne putem mandri cu mancaruri autentice romanesti, ba retetele locului au stat secole la randul la foc mic, gata sa rabufneasca in cele mai delicioase senzatii gustative la momentul oportun.Clipa a sosit, iar(pachetele cu gem de caise, prune si macese) siau reintrat in circuitul gastronomic romanesc.Cateva dintre retetele de mai sus se regasesc si in cartea „Dictatura Gastronomica. 1500 de feluri de Mancari din 1935”, scrisa de Constantin Bacalbasa, fericitul sot al Ecaterinei Bacalbasa- bucatareasa personala a Reginei Mariei.