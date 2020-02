Oana Radu a slabit 90 de kilograma in mai multe etape. Ce dieta a tinut

"Pot să va spun că eu am slăbit de două ori drastic în viață asta și treaba asta cu greutatea a rămas un complex și va mai rămâne pînă când voi ajunge și mă voi stabiliza la o anumte greutate. Acum am 70 de kilograme dar acum 3 luni am avut 104. Am făcut un progres. Prima oară am slăbit 60 de kilograme în 2014.Din cauza problemelor avute anul trecut, după ce a murit fostul meu iubit din cauza unui nebun care l-a incendiat, m am îngrășat la loc, în septembrie având 104 de kilograme. Dar am slăbit după ce m-am cuplat cu antrenorul personal de fitness", a povestit vedetă de televiziune. S-ar părea că, mai nou, Oana face bani din această rețeta de slăbit, pe care a scos-o la vânzare pe internet. Însă fără sport nu se poate slabi și vedetă este de acord cu acest lucru. Iar vedetă are și câteva reguli pentru a slabi."Dacă vrem să slăbim trebuie să ne schimbăm alimentaţia. Vă sfătuiesc să mergeţi în magazine mari unde puteți găși dulciuri pentru diabetici sau chiar şi pentru oameni normali, dar fără zahăr care te ajută şi îţi mai păcălesc ambiţia pentru că ai nevoie la un moment dat de un restart. Regulă numărul doi, la fel de importantă că prima: eu mănânc până în ora cinci… la ora cinci după-amiază este ultima mea masă. Este o regulă foarte importantă şi am aplicat-o şi în perioada de menţinere, mâncând până în ora cinci m-a ajutat foarte mult să-mi menţîn greutatea. Regulă numărul trei: Nu există cheat day… ziua în care poţi mânca orice se află doar în etapă în care tu ai ajuns la o greutate. Regulă numărul patru: sportul are o foarte mare importanţă. Dacă sunteţi la fel de grăsuţi cum am fost şi eu, pielea vostră se va lăsă şi veţi ajunge în situaţia mea să trebuiască să vă operaşi braţele. Regulă numărul cinci… nu se asociază niciodată carbohidraţii cu proteinele.” a spus Oana Radu cu privire la regulile de slăbit.