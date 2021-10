Ohvaz: 98% din comenzi livrate in sub 24 de ore

Ohvaz este un producator local de ovaz cu lapte de migdale, budinca de chia, limonada artizanala si alte cateva bunatati. Totul fara zahar, fara conservanti, fara chimicale de nici un fel. Toate produsele Ohvaz pot fi comandate online prin site-ul lor, iar cea mai recenta statistica arata un serviciu de livrare extraordinar: peste 98% din comenzile Ohvaz sunt livrate in tara in mai putin de 24 de ore. Ohvaz este un producator local de ovaz cu lapte de migdale, budinca de chia, limonada artizanala si alte cateva bunatati. Totul fara zahar, fara conservanti, fara chimicale de nici un fel. Toate produsele Ohvaz pot fi comandate online prin site-ul lor, iar cea mai recenta statistica arata un serviciu de livrare extraordinar: peste 98% din comenzile Ohvaz sunt livrate in tara in mai putin de 24 de ore.Cristian Barin, fondatorul Ohvaz, spune urmatoarele: „noi oferim solutia ideala pentru micul dejun si masa de pranz – produse gustoase, satioase, cu putine calorii, fara zahar adaugat. Ca sa ne incantam clientii, am colaborat cu multe firme de curierat pana am ajuns la solutia actuala. Desi serviciul este foarte scump, comenzile ajung foarte repede la clienti si sunt in conditie ideala.Cred ca toata lumea are cel putin o poveste horror cu un curier din Romania. Indiferent ca vorbim despre o firma mica de curierat sau unul din brand-urile consacrate, adesea ai parte de niste servicii prestate in bataie de joc. Tocmai de aceea vreau sa imi arat aprecierea pentru curierul nostru partener prin care livram coletele Ohvaz in tara.”Ohvaz foloseste fulgi de ovaz , lapte de migdale preparat in laboratorul propriu, dar si topping-uri diverse: ciocolata belgiana, visine, prune. Toate produsele sunt amabalate in borcane de sticla, iar zaharul, colorantii si conservantii nu sunt folositi in nici o reteta. Astfel termen de valabilitate este de 6-7 zile in conditiile in care budinca de ovaz este tinuta in permanenta la rece la 2-3 grade. Insa compromisul este unul normal – fara chimicale, produsele au un termen de valabilitate relative mic.Totodata Ohvaz produce limonada pe care ei o numesc “adevarata”. Cristian Barin ne povesteste ce sta in spatele acestei etichete: “cand am inceput sa facem limonada Ohvaz am avut un singur obiectiv: sa fie cea mai buna limonada pe care o poti comanda. Nu vorbim despre restaurante de lux din nordul capitalei, ci despre ce poti comanda acasa. Reteta noastra este simpla: suc de lamaie bio, miere de la un producator mic din Romania, menta proaspata pe care o primim in fiecare zi … si atat! Nimic altceva. Reteta este simpla, asa cum ar trebui sa fie. In plus, ambalajul de sticla pastreaza limonada in conditii ideale”.Brandul Ohvaz si-a inceput activitatea in Noiembrie 2018 si are sloganul: Mananci mai bine, te simti mai bine! Le poti vedea produsele pe site www.ohvaz.ro dar si in reteaua de magazine partenere (lista este afisata pe site-ul lor).