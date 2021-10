Paine alba sau neagra? Care ingrasa mai putin. Raspunsul nutritionistului Mihaela Bilic

Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat recent, intr-o postare pe pagina sa de socializare care este diferenta intre painea neagra si painea alba. Potrivit specialistului in nutritie, se pare ca ambele tipuri de paine ingrasa la fel, fie ca sunt consumate proaspete sau prajite.“Sunt sigură că foarte multă lume se întreabă: ce pâine să mănânc? Albă sau neagră? Proaspătă sau prăjită?Când vine vorba de pâine trebuie să ştiţi că toată îngraşă la fel, indiferent că este albă sau neagră, proaspătă sau prăjită, cu drojdie sau cu maia, simplă sau cu seminţe…” scrie Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.“Aportul de fibre/tărâţe, care însă nu schimbă cu nimic conţinutul caloric. Fibrele au zero calorii şi nu hrănesc igestive, doar ajută la igestive, accelerează tranzitul intestinal.Unii spun că pâinea din făină integrală este mai bogată în vitamine din grupul B şi în minerale; adevărat, doar că uită să spună că ele nu pot fi absorbite din cauza fitaţilor prezenţi în cereale- deci mare avantaj nutriţional nu există!Un alt subiect controversat când vine vorba despre pâine este intoleranţa la gluten. Glutenul este o proteină vegetală prezentă în majoritatea cerealelor (cu excepţia orez şi porumb) care la contactul cu apa devine moale, elastică. Datorită glutenului făina poate fi frământată şi aluatul creşte.Prin procesul de dospire cu drojdie sau cu maia, moleculele din structura glutenului sunt parţial desfăcute, iar pâinea va fi mai uşor de digerat. Atenţie, dacă nu se respectă intervalul de 24-72 ore necesar creşterii aluatului, pâinea poate crea balonare şi disconfort digestiv.”“Ce se întâmplă cu pâinea prin prăjire, în afară de faptul că se rumeneşte frumos şi miroase delicios? Pierde apa, adică devine mai uşoară. Însă se concentrează în nutrienţi… adică în calorii- de la aprox 240cal/100g, prin uscare/deshidratare ajunge la 340cal.Dar noi nu mâncăm pâinea cu suta de grame, ci cu felia. Iar o felie de pâine, indiferent că este proaspătă sau prăjită, are tot 80 calorii.Care e avantajul pâinii prăjite? Faptul că e mai uşor de digerat, nu balonează. Explicaţia? Microorganismele din drojdie/maia îşi încetează activitatea şi nu mai fermentează amidonul. Acelaşi avantaj îl prezintă şi pâinea veche de o zi, al cărei proces de dospire s-a încheiat.O ultimă recomandare: când prăjiţi pâinea, evitaţi să o rumeniţi prea tare – tot ce este ars conţine acrilamidă şi are efect toxic.” completează medicul nutritionist Mihaela Bilic.