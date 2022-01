Secretul pentru a controla foamea, dezvaluit de un nutritionist

Nutriționistul Cristian Mărgărit a dezvăluit care este secretul pentru a controla foamea. Nu este vorba despre niste reguli stricte, ci despre niste masuri mult mai simple, la care cu siguranta nu te-ai fi gandit ca au un efect atat de important in organismul tau.”Un mic mare secret pentru a controla foamea: somn suficient! Asta înseamnă să închidem “ecranele” cu 1-2 ore înainte de culcare, deci cu vreo 9-10 ore înainte de ora programată pentru trezire”, a scris nutriționistul Cristian Mărgărit pe o rețea socială.De asemenea, si nutritionistul Cori Gramesc a dat cateva sfaturi importante pentru controlarea senzatiei de foame si evitarea acumularii de kilograme.”Văd des pe Instagram niște recomandări vecine cu tulburările alimentare. Porții nerealist de mici, mâncare foarte puțină, antrenamente foarte grele pe care majoritatea femeilor care au o viață normală nu le pot susține, reguli de la excluderea grăsimilor, reducerea drastică a carbohidraților, demonizarea fructelor dulci, dacă mănânci prea mulți morcovi te îngrași, dacă mănânci seara te îngrași, sucuri magice care îți topesc grăsimea de pe abdomen etc.Reamintesc că orice EXCES alimentar duce la îngrășare, nu o banană sau un morcov. De asemenea, trebuie să înțelegeți că ori de câte ori mâncarea voastră zilnică scade sub nivelul minim al ratei metabolice bazale și ori de câte ori porțiile pe care le consumați nu ating pragul de sațietate (volumul minim necesar pentru a întinde peretele stomacului în așa fel încât să se declanșeze acea sațietate, undeva la 450g la o masă) este absolut normal ca spre finalul zilei atunci când vă relaxați sau vă consumați energia de peste zi să apară o senzație agresivă de foame.Înfometarea NU este o soluție! Însă poți 'câștiga' dureri le de cap, amețeli, lipsa de energie, dificultăți de atenție și memorie, iritabilitate, iar pe termen lung duce la dezechilibrele nutriționale care se pot manifesta sub diferite forme: probleme ale pielii, părului, unghiilor, anemii, creșterea rezistenței la insulină, probleme hormonale ș.a.m.d.Orice plan alimentar care se vrea eficient și sănătos trebuie să fie flexibil și diversificat. Viață noastră de zi cu zi nu este un set de reguli sau situații ideale!”, scrie Cori Grămescu.