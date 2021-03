Stil de viata sanatos: dieta echilibrata, activitate fizica si relaxare

Un stil de viata sanatos contribuie la imbunatatirea calitatii vietii. O dieta echilibrata te ajuta sa te mentii sanatos si sa limitezi dezvoltarea anumitor afectiuni grave. Activitatea fizica frecventa contribuie la mentinerea unei greutati corporale optime, dar influenteaza si starea psihica. Momentele de relaxare sunt eficiente pentru a avea un somn mai odihnitor si pentru a inlatura stresul. Fiecare obicei poate influenta starea de sanatate fizica si mintala. De aceea, este important sa acorzi o atentie deosebita obiceiurilor care iti formeaza stilul de viata.O dieta hranitoare este importanta pentru a-ti mentine functiile organismului si pentru a evita aparitia anumitor afectiuni. Pentru o alimentatie sanatoasa este necesar sa consumi proteine de inalta calitate, carbohidrati, vitamine, minerale, precum si grasimi bune. Sunt multe produse pe care le poti include in dieta ta zilnica, astfel incat sa te bucuri de gustul unor mese delicioase, dar in acelasi timp sa iti protejezi sanatatea si sa iei din alimentatie energia de care ai nevoie pentru a face fata sarcinilor zilnice. De pilda, spirulina este renumita pentru gustul intens si pentru bogatia de nutrienti, fiind considerata un „superaliment“. Spirulina contine, printre altele, fibre dietetice, acizi grasi din grupul omega, minerale, vitaminele A, E, K si cele din complexul B, precum si carbohidrati. Totodata, este vital sa consumi legume, fructe, leguminoase, cereale integrale si peste pentru a oferi organismului tau necesarul de nutrienti.Pe de alta parte, pentru a-ti mentine starea de sanatate in conditii bune este recomandat sa eviti consumul de produse procesate, grasimi saturate si alcool.Organismul are nevoie de momente de relaxare pentru a se reface dupa o zi plina. Stresul si oboseala sunt inamicii sanatatii. De aceea, clipele in care te detasezi de toate, elimini gandurile negative si iti recapeti calmul si seninatatea sunt esentiale pentru a-ti mentine corpul si mintea in stare buna. Pentru a lua o pauza de la grijile zilnice, te poti relaxa acasa. O baie fierbinte, intr-un decor menit sa te relaxeze, cu plante, lumanari si parfumuri cu aroma de lavanda reprezinta o modalitate excelenta de a scapa de stres. Totodata, gatitul este o alta activitate care te poate ajuta sa inlaturi gandurile negative si sa te revigorezi. Lectura, filmele si plimbarile prin natura sunt, de asemenea, optiuni perfecte de relaxare. Identifica momentele care te ajuta sa iti recapeti calmul si starea de bine si transforma-le in obiceiuri.Un stil de viata activ te ajuta nu doar sa iti mentii corpul in forma, ci si starea de sanatate. Studiile au aratat ca activitatea fizica regulata poate imbunatati starea de sanatate si contribuie la prevenirea multor boli. Numeroase afectiuni sunt asociate cu lipsa activitatii fizice. De pilda, riscul de a dezvolta cancer de san, cel mai frecvent diagnosticat cancer in randul femeilor, este mai redus in cazul persoanelor care fac exercitii fizice regulate.Sportul contribuie foarte mult si la mentinerea sanatatii cardiace. Bolile cardiovasculare sunt responsabile pentru o treime dintre decesele in randul femeilor din intreaga lume. Activitatea fizica ajuta inima si limiteaza dezvoltarea unor astfel de afectiuni.Mai mult decat atat, sportul influenteaza pozitiv si sanatatea psihica, deoarece reduce nivelul de stres, anxietate si depresie. In plus, activitatea fizica imbunatateste functiile cognitive.Sursa foto: Mckyartstudio/ Shutterstock