Top 15 deserturi populare in intreaga lume

Deserturile difera de la o tara la alta: unele sunt usoare si fructate, iar altele vin cu cele mai neasteptate combinatii de gustrui. Ti-am pregatit aici o lista cu cele mai populare deserturi din intreaga lume:Crème brûlée este un desert preferat in toata Franta. Contine o crema bogata, cremoasa, completata cu un strat de caramel dur si crocant, care este usor rumenit. Renumit in Franta, acest desert este des intalnit in multe restaurante de la noi.Renumitul nostru cozonac este un desert traditional atat romanesc, cat si bulgaresc. Se distinge la noi prin numersoasele sortimente specifice fiecarei zone de pe tinutul romanesc. Umplutura contine de obicei ingrediente precum: nuca, mac, stafide, rahat turcesc, fructe confiate, branza dulce, cacao, marmelada sau combinatii ale acestor ingrediente. Nelipsit de la mesele traditionale de sarbatoare, cozonacii romanesti sunt un adverat deliciu!Nimic nu poate descrie spiritul american mai bine ca placinta cu mere. Placinta - formata din bucati de mere invelite intr-o crusta delicioasa - poate fi servita cu frisca, inghetata de vanilie sau chiar branza cheddar.Una dintre specialitatile din Turcia, baklavaua, este preparata din aluat stratificat alaturi de un amestec de nuci tocate. Patratele acestui desert sunt unite cu sirop sau miere.Strazile Italiei sunt pline de restaurante care vand gelato, o versiune italiana a inghetatei. Gelato vine intr-o mare varietate de arome, inclusiv zmeura, fistic, rom, ciocolata si combinatii care mai de care mai fascinante.Picarones sunt gogosi facute prin prajirea profunda a unei combinatii de cartof dulce, dovlecei, faina, drojdie, zahar si anason. Sunt o gustare ideala care poate fi servita cu orice ocazie!Rusii sunt deosebit de indragostiti de syrniki, o clatita care este facuta din quark - un produs lactat proaspat format din branza care are o textura similara cu smantana. Clatitele sunt apoi prajite si servite cu gem, sos de mere, smantana sau miere.Mochiul japonez isi ia numele de la mochigome, un orez glutinos care este turnat intr-o pasta si modelat intr-o forma circulara. Mochi este disponibil pe tot parcursul anului, dar este cel mai adesea mancat si vandut de Anul Nou japonez.Servit in mod obisnuit de ziua independentei argentiniene, pastelitos sunt niste produse de patiserie pufoase pline cu bucati de gutui sau cartof dulce, apoi prajite adanc si acoperite cu zahar pudra.Acest desert este servit la orice sarbatoare braziliana importanta. Similar cu trufa, desertul este facut cu ciocolata, lapte condensat si unt. Poate fi consumat sub forma de amestec fiert sau turnat in bile individuale invelite in cacao.Bomboanele cu dragon bread nu sunt doar un desert chinezesc, ci si o arta traditionala manuala a tarii. Asemanatoare cu un cocon alb, bomboanele cu dragon bread sunt facute in principal din zahar si sirop de maltoza, alaturi de alune, seminte de susan si nuca de cocos.Dupa cum sugereaza si numele, vafele belgiene provin din Belgia si sunt o gustare obisnuita in toata tara. Aceste vafe cu unt sunt cele mai bune cand sunt consumate calde si completate cu zahar pudra sau Nutella.Gulab jamun este unul dintre cele mai indragite deserturi din India, desi este mancat si in partea de sud-est a Asiei. Descris ca niste gogosi inmuiate intr-un sirop de zahar, gulab jamun este facut cu lapte praf si in mod traditional prajit in ghee - un tip de unt specific zonei.Skyr a facut parte din bucataria islandeza de mii de ani. Desertul asemanator iaurtului este servit refrigerat cu lapte si zahar si, uneori, fructe. Este ideal pentru micul dejun, dar si ca o gustare intre mese.Imperecheate in mod obisnuit cu frunze de ceai, koeksisters sunt un desert sud-african numit dupa „koekje”, cuvantul olandez pentru cookie. Sunt rulouri de aluat extrem de dulci, care au fost prajite si inmuiate in siropul de zahar rece.Daca ti-au placut deserturile internationale si vrei sa incerci cateva gustari in propria bucatarie, BakingWiz iti pune la dipozitie o gama larga de retete atat nationale, cat si internationale. Alege o reteta care iti face cu ochiul si fa magie in propria bucatarie!