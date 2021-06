Tortul. Desertul ce nu trebuie sa lipseasca de la nicio petrecere

Cu toții știm că în centrul oricărei petreceri reușite stă un tort de excepție. Este surpriza dulce și mult așteptată, care oferă „gust” oricărui eveniment. De multe ori, alegerea tortului poate reprezenta o sarcină extrem de dificilă, cu atât mai mult cu cât există o mulțime de combinații delicioase pe care ți-ai dori să le încerci.Tortul este un desert care există de secole, cu modificări aduse în timp, atât din punct de vedere al aspectului, cât și al gustului. Acum există o adevărată industrie a torturilor, ce folosește tehnici și tehnologii avansate pentru realizarea acestora, iar maeștrii cofetari se întrec în realizarea celor mai delicioase și aspectuoase torturi. Astfel, torturile au devenit deserturi sofisticate, cu unul sau mai multe etaje și diferite tipuri de cremă.În trecut, în Grecia Antică, tortul (sub formă de pâine îndulcită cu miere și decorată cu nuci și fructe uscate) era oferit drept ofrandă zeilor. Deasupra acestora se adăugau lumânări aprinse, focul fiind considerat un mijloc de a comunica cu cerul. De aici a pornit și tradiția lumânărilor nelipsite de pe tortul aniversar al zilelor noastre.În acest fel, tortul a devenit cel mai important desert din cadrul oricărei petreceri. Știm, poate fi destul de complicat să alegi o variantă pe gustul tuturor invitaților, atât din punct de vedere al aspectului, cât și al gustului. Cu toții cunoaștem faptul că un tort perfect îmbină cu succes aceste două aspecte.Și pentru că am menționat torturi perfecte, le aducem în topul preferințelor pe cele de la Chocolat. Există două motive principale pentru care torturile Chocolat ar trebui să fie prima opțiune atunci când vrei să-i răsfeți pe cei dragi cu ceva delicios: sunt realizate din cele mai bune ingrediente naturale, utilizând rețete speciale de torturi; un alt punct forte este serviciul de livrare tort la domiciliu de la Chocolat . În plus, poți să stabilești ziua și ora când vrei să primești tortul dorit!Îți prezentăm mai jos o parte dintre cele mai delicioase torturi de la Chocolat:Iubitorii coloratelor macarons vor aprecia cu siguranță această combinație extravagantă: tort cu blat macaron, umplut cu cea mai bună cremă realizată din lychees și petale de trandafir. Pentru ca gustul exotic să atingă apogeul satisfacției, zmeură proaspătă este adăugată din plin.Dacă invitații tăi sunt adepții cremei diplomat, atunci acesta este tortul care va face toată lumea să zâmbească! Nu vorbim despre o cremă clasică diplomat, ci una parfumată cu aromă de Grand Marnier. Bezea italienească, sirop de zmeură, blat cu vanilie și migdale - toate aceste sortimente fac dintr-un simplu tort o operă de artă culinară.Pentru cei care iubesc ciocolata, acesta este un tort mai mult decât perfect, ce îmbină două tipuri de mousse de ciocolată: amăruie și ciocolată cu lapte și caramel. Și asta nu e tot, deasupra blatului regăsim o combinație delicioasă de nugatină crocantă și smochine flambate cu cognac!Așadar, dacă îți dorești să te bucuri de un tort delicios, comandă cu încredere unul care îți oferă o combinație de arome și ingrediente unice!sursa foto: https://drive.google.com/file/d/1BFVemQA-CLnQ1b41czkbq40kEepkQktY/view?usp=sharing