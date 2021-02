Trei lectii pe care le putem invata de la vegani

Ce au in comun Greta Thunberg, Sir Paul McCartney, Lewis Hamilton, Pamela Anderson si Miley Cyrus? Toti au ales un stil de viata vegan si asta nu se rezuma doar la dieta. In mod evident, persoanele vegane au o dieta pe baza de plante si nu consuma niciun fel de produs animal, nici macar miere. Dar veganismul presupune mai mult decat atat. Conform Societatii Vegane americane, definitia este urmatoarea: „Veganismul este un mod de a trai care incearca sa excluda, pe cat posibil si practic, toate formele de exploatare si cruzime fata de animale pentru hrana, imbracaminte sau orice alt scop”. De exemplu, veganii nu poarta imbracaminte confectionata din materiale care provin de la animale, cum ar fi pielea sau lana, nu cumpara produse cosmetice testate pe animale si nu sustin niciun fel de divertisment care se bazeaza pe exploatarea animalelor, cum ar fi coridele sau spectacolele de circ. Pentru multe persoane, un astfel de stil de viata poate parea extrem, dar sunt totusi cateva aspecte demne de luat in considerare si care pot contribui la bunastarea ta. Iata cateva exemple in acest sens.Chiar daca nu intentionezi sa devii vegana, poti lua in considerare sa renunti la carne cel putin o zi pe saptamana. In 2015, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a catalogat carnea rosie ca fiind cancerigena, fiind inclusa in grupa doi de risc, ceea ce inseamna ca este posibil sa provoace cancer. Pe de alta parte, OMS a pus carnea procesata, cum ar fi sunca sau salamul, in grupa unu, adica este cancerigena pentru oameni. Ca sa iti faci o idee ce inseamna asta, trebuie mentionat ca tot in grupa unu sunt incluse fumatul si azbestul. Asadar, chiar si o zi pe saptamana fara carne poate avea beneficii semnificative pentru sanatatea ta.Persoanele vegane sunt foarte atente la produsele cosmetice pe care le folosesc. Lasand la o parte aspectele care tin de cruzimea fata de animale, trebuie sa stii ca pana la 60% din compusii produselor pe care le folosesti sunt absorbite prin piele si ajung in fluxul sanguin. Multe marci de produse cosmetice folosesc in produsele lor parabeni si alte ingrediente care pot interfera cu functionarea sistemului tau nervos si a celui imunitar. Pe langa evitarea riscurilor pentru sanatate legate de ingredientele chimice, produsele din categoria Vegan Beauty iti pot oferi beneficii reale. De exemplu, extractul din ovaz are proprietati antiinflamatorii si poate trata iritatiile pielii, cum ar fi eczemele. Hamamelisul hidrateaza pielea, iar ceaiul verde contine antioxidanti, care pot ajuta la repararea daunelor provocate de soare. Asadar, ia exemplu de la vegani si fii mai atenta la ingredientele de pe etichetele produselor pe care le cumperi.Poate nu stiai, dar moda este al doilea cel mai mare poluator din lume, depasind chiar si industria petrolului. Potrivit Programului Natiunilor Unite pentru Mediu, industria modei a contribuit la poluarea oceanelor cu aproximativ 1.4 milioane de trilioane de fibre de plastic din cauza utilizarii fibrelor sintetice, cum ar fi poliesterul, acrilicul si nailonul. Asadar, daca vrei sa ai un stil de viata mai prietenos cu mediul, orientat spre sustenabilitate si protejarea biodiversitatii, ia exemplu de la vegani si alege cu mai mare grija hainele pe care le cumperi. Chiar daca nu vrei sa renunti la lana, asa cum fac ei, te poti inspira din alegerile lor. Renunta, pe cat posibil, la hainele facute din fibre sintetice, si alege haine produse din fibre naturale, cum ar fi canepa, inul si bumbacul organic. Bambusul, algele si lemnul au devenit, de asemenea, materie prima utilizata pentru a confectiona haine, respectand mediul inconjurator. Mai mult decat atat, vei observa ca rezistenta in timp a acestor haine este mult mai buna decat a celor din materiale sintetice. Facand aceasta schimbare, vei avea o garderoba cu mai multe piese de calitate si vei ramane si cu ceva bani in portofel.