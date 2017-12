Baietelul Elenei Basescu, de nerecunoscut. Tu cu cine crezi ca seamana? Ambii copii ai Elenei Basescu, Sofia Anais - 3 ani - si Traian Jr - 11 luni - au ochii albastri ca ai celebrului lor bunic, fostul presedinte al Romaniei. Ieri, Elena Basescu a publicat o fotografie cu fiul ei, care la inceputul anului 2016 va implin...

Elena Basescu s-a transformat intr-o bomba sexy. Uite cat de bine arata dupa ce a slabit 25 de kilograme! stiri Elena Basescu » Elena Basescu arata spectaculos de bine. Fiica cea mica a lui Traian Basescu a slabit enorm in ultimele luni, iar acum este o adevarata bomba sexy. In plus, EBA si-a schimbat si stilul vestimentar. Poarta haine mult mai tineresti, potrivite varste...

Elena Basescu arata spectaculos. Uite cum arata si in ce haine de fita umbla! stiri Elena Basescu » Elena Basescu a slabit enorm in ultimele luni. Fiica lui Traian Basescu arata impecabil, ba chiar este mai slaba decat inainte sa nasca. Zilele trecute, Eba a fost surprinsa de paparazzi in vizita la parintii sai, carora le-a dus pizza. Si nu ori...

Elena Basescu, transformare socanta. Uite cat de slaba este! stiri Elena Basescu » Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, arata spectaculos. EBA a topit ca prin minune kilogramele in plus, iar acum are o silueta de invidiat. Imbracata intr-o pereche de pantaloni scurti, roz si un top...

EBA isi face bloc de lux in buricul Capitalei stiri Elena Basescu » Mezina fostului presedinte Traian Basescu se pregateste sa devina dezvoltator imobiliar. Potrivit site-ului Radio Star, Elena Basescu vrea sa construiasca un bloc cu apartamente de lux in buricul Capitalei. De cand s-a lasat de politica, EBA a de...

Elena Basescu, transformare uimitoare. Uite cat de sexy este! stiri Elena Basescu » In urma cu cateva luni, Elena Basescu era foarte grasuta. EBA luase cateva kilograme bune in timpul sarcinii. Ba chiar multa lume spunea ca ea nu va reusi niciodata sa revina la formele sale de fotomodel. Elena a demonstrat insa ca daca ai vointa...

Decizia neasteptata luata de Elena Basescu dupa ce hotii au lasat-o fara 20.000 de euro! stiri Elena Basescu » Elena Basescu a trecut prin clipe de cosmar in urma cu cateva zile, dupa ce locuinta i-a fost sparta de hoti. Fiica lui Traian Basescu a fost furata luni la rand, chiar de paznicul imobilului in caee locuieste. Acesta ar fi sustras din locuinta E...

Cine este barbatul care i-a spart casa Elenei Basescu. A fost prins! stiri Elena Basescu » Hotul care a spart apartamentul Elenei Basescu din centrul Capitalei a fost prins. Cel care a intrat sa fure din casa Elenei a fost chiar paznicul imobilului. Locuinta Elenei Basescu a fost sparta zilele acestea in timp ce toata familia era pleca...

Elena Basescu, clipe de spaima. Apartamentul sau a fost spart de hoti! stiri Elena Basescu » Elena Basescu a trecut recent prin momente de spaima. Locuinta sa din centrul Capitalei a fost sparta de hoti. Prieteni apropiati ai Elenei Basescu au marturisit ca apartamentul in care ea locuieste impreuna cu sotul Bogdan Ionescu si cei doi copi...

Cum a slabit Elena Basescu 10 kilograme doar in trei luni! stiri Elena Basescu » Daca in urma cu cateva luni Elena Basescu era de nerecunoscut, mezina fostului presedinte pare ca si-a revenit in sfarsit la formele care o consacrasera. A slabit cel putin 10 kilograme si arata foarte bine. Zilele trecute ea a plecat impreuna cu fam...

Elena Basescu, despre Iohannis: "E apatic si se odihneste chiar si cand ar trebui sa ia decizii" stiri Elena Basescu » Elena Basescu nu este fan declarat al presedintelui Klaus Iohannis. Recent, fata cea mica a lui Traian Basescu l-a catalogat pe actualul presedinte ca fiind "apatic". Intr-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei, Elena Basescu a vorbit desp...

Elena Basescu arata spectaculos. Primele imagini cu proaspata mamica la mare! stiri Elena Basescu » Elena Basescu a slabit uimitor! Fiica cea mica a lui Traian Basescu a "topit" 25 de kilograme dupa nastere si are o silueta perfecta acum. EBA a fost surprinsa recent in Mamaia, alaturi de sotul si cei doi copii ai sai. Elena este o mama grij...

Elena Basescu, decizie radicala in privinta copiilor sai! stiri Elena Basescu » Elena Basescu este o femeie implinita. Are o familie numeroasa, cu doi copii si ar face orice pentru ei. Se pare ca de dragul lor a EBA a renuntat chiar si la cariera, pentru a se dedica total familiei. "Despre EBA se poate spune, si fara exa...

Elena Basescu, de urgenta la spital. Vezi ce a patit fiica lui Traian Basescu! stiri Elena Basescu » Elena Basescu a ajuns de urgenta la spital zilele trecute dupa ce a fost muscata de o capusa. Fiica lui Traian Basescu s-a panicat teribil si a mers sa isi faca analize amanuntite. EBA a trecut prin clipe de groaza dupa ce a fost muscata de capus...

Elena Basescu, desfigurata de o boala care apare dupa nastere. Ce s-a intamplat de fapt cu tenul sau! stiri Elena Basescu » Elena Basescu, fiica cea mica a lui Traian Basescu, a socat pe toata lumea cu aparitia sa la inmormantarea bunicului din partea mamei, care a avut loc zilele trecute. EBA avea fata aproape desfigurata, din cauza petelelor maronii si a cosurilor. ...

Elena Basescu, disperata sa arate bine. De ce si-a tumefiat fata mezina lui Traian Basescu! stiri Elena Basescu » Elena Basescu a socat pe toata lumea cu aparitia sa la inmormantarea bunicului sau. Fata sa era practic tumefiata si cu greu ti-ai fi dat seama ca este vorba despre mezina presedintelui. Se pare insa ca Elena a ajuns sa faca orice pentru a arata ...

Elena Basescu, transformare socanta. Ce spun medicii despre infatisarea mezinei fostului presedinte stiri Elena Basescu » Elena Basescu a participat in acest weekend, alaturi de familia sa, la inmormantarea bunicului sau din partea mamei. In imaginile transmise de Stirile Pro TV de la Suceava, EBA era imbracata toata in negru si avea o fata de nerecunoscut. Mezina f...

Elena Basescu a slabit 25 de kilograme peste noapte. Uite cum arata acum! stiri Elena Basescu » Elena Basescu a dat jos peste 25 de kilograme. Fiica cea mica a fostului sef de stat, Traian Basescu, se ingrasese enorm dupa cea de-a doua nastere. Cand nimeni nu mai credea ca va mai putea ajunge la formele initiale, Elena Basescu a uimit pe toata...

Elena Basescu cheltuieste enorm la cumparaturi. Iata sumele uriase pe care le risipeste! stiri Elena Basescu » De cand a devenit mamica, Elena Basescu se ocupa foarte mult de treburile casnice, iar cumparaturile pe care le face sunt, de multe ori, uriase! EBA s-a dezobisnuit cu viata de vedeta! Desi isi dedica intreaga viata copiilor, acest lucru nu o impied...