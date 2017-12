Elena Udrea si-a schimbat look-ul. Uite cum arata! A doua zi a Craciunului a fost motiv dublu de petrecere pentru fostul ministru al Transporturilor, care si-a sarbatorit ziua de nastere! Aflata sub control judiciar, Elena Udrea si-a petrecut sarbatorile in sanul familiei, insa tot a iesit in evident...

Elena Udrea, la un pas sa fie arestata din nou! A luat mita 5 milioane de dolari stiri Elena Udrea » Directia Nationala Anticoruptie (DNA) cere ministrului Justitiei sa solicite Camerei Deputatilor incuviintarea retinerii si arestarii preventive a deputatului Elena Udrea, intr-un nou dosar in care aceasta este acuzata de luare de mita, trafic de inf...

Elena Udrea, anunt bomba despre Traian Basescu! divort Elena Udrea » Elena Udrea a anuntat, in cadrul unei emisiuni TV, ca fostul presedinte al Romaniei ar putea candida la Primaria Capitalei. Vestea este una surprinzatoare, insa ramane de vazut ce sanse are fostul presedinte sa castige din nou fotoliul de primar....

Elena Udrea s-a impacat cu iubitul! Uite ce i-a dat de gol! divort Elena Udrea » Elena Udrea a declarat in urma cu doua saptamani ca i-a spus adio iubitului sau Valentin Chifu. Nimic mai neadevarat. Fosta blonda de la Cotroceni ori a mintit, ori s-a impacat deja cu cel cu care are o relatie de doi ani. Paparazii au surprins amanu...

Elena Udrea, desfiintata de Iulia Albu: Isi cumpara lucruri de la taraba si umbla in slapi stiri Elena Udrea » Elena Udrea n-a scapat de gura pacatoasa a Iuliei Albu. Fashion-editorul i-a luat tinutele la bani marunti, iar concluziile n-au fost deloc in avantajul fostei Blonde de la Cotroceni. "Pare vecina unei pitipoance ceva mai cu pretentii", a fost conclu...

Elena Udrea s-a despartit de iubit! divort Elena Udrea » Cand toata lumea se astepta sa anunte o noua casatorie, Elena Udrea s-a despartit de iubitul sau, Valentin Chifu. Se pare ca motivul separarii ar fost faptul ca toata lumea era cu ochii pe ei. "Nu pot sa infirm, nici sa confirm, dar la o asem...

Elena Udrea si-a scos iar iubitul in oras. Ce fac cei doi indragostiti seara tarziu stiri Elena Udrea » Ca doi adolescenti. Asa se comporta Elena Udrea si iubitul sau, omul de afaceri Valentin Chifu. Cei doi au fost surprinsi de paparazzii zilele trecute in timp ce se ieseau dintr-un mall tinandu-se de mana. Fosta blonda de la Cotroceni radea cu gura p...

Elena Udrea, gest exagerat in fata politistilor. Uite ce a facut blonda din politica! stiri Elena Udrea » Elena Udrea se plangea in urma cu ceva timp ca in arest a ramas fara lenjeria intima. "Mi-au luat sutienul!", spunea celebra blonda din politica de la tribuna Parlamentului. Ei bine, se pare ca astazi, Elena Udrea a renuntat de buna-voie la piesa ves...

Adevarul despre divortul lui Dorin Cocos, fostul sot al Elenei Udrea! divort Elena Udrea » Omul de afaceri Dorin Cocos s-a casatorit in septembrie 2013 cu Diana Roibu, in varsta de 26 de ani. Casatoria celor doi a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca Dorin Cocos divortase de Elena Udrea cu doua luni in urma. Graba cu car...

Dieta-minune a Elenei Udrea. Cum reuseste politiciana sa se mentina in forma! stiri Elena Udrea » Cea mai sexy femeie din politica e din nou libera si, la scurt timp dupa iesirea din penitenciar, a revenit la silueta impecabila anterioara arestului preventiv. Politiciana se bucura de cateva zile pe litoral si arata mai bine ca niciodata, insa ...

Elena Udrea, despre noul iubit: "Suntem impreuna de doi ani" divort Elena Udrea » Proaspat eliberata din arest, Elena Udrea isi petrece vara pe litoralul romanesc, intr-un resort de lux, alaturi de Valentin Chifu, noul ei iubit. Si chiar daca toata lumea a fost surprinsa cand fostul ministru a aparut alaturi de un barbat in pub...

Elena Udrea, prima declaratie despre iubitul sau: "Este omul care s-a aflat alaturi de mine in cea mai grea perioada a vietii" stiri Elena Udrea » Elena Udrea iubeste din nou. Deputata a confirmat relatia cu tanarul Valentin si spune ca traieste cea mai frumoasa perioada alaturi de acesta. Elena Udrea a marturisit insa ca vrea sa isi tina departe de presa viata personala si ca aceasta este si...

Imagini-bomba: Elena Udrea, saruturi pasionale cu un barbat misterios. Uite cu cine se iubeste "Blonda de la Cotroceni"! stiri Elena Udrea » Elena Udrea a fost pana in urma cu cateva luni una dintre cele mai puternice femei din Romania. A divortat de sotul sau, Dorin Cocos, dar a ajuns si dupa gratii timp de cateva luni. Cu toate acestea, viata amoroasa a "Blondei de la Cotroceni" a fos...

Ce dieta minune tine Elena Udrea. Afla cum a slabit 14 kilograme! divort Elena Udrea » Dupa 72 de zile de arest, Elena Udrea si-a cam neglijat silueta si luase cateva kilograme in plus. Plasata in arest la domiciliu, deputata a reusit sa slabeasca insa rapid, dupa ce a apelat la dieta minune pe care a tinut-o dupa ce a divortat de Dori...

Elena Udrea, marturisiri socante despre viata dupa gratii: "Se mananca langa toaleta fara usa. Este o teroare" divort Elena Udrea » Elena Udrea a fost marcat profun de perioada in care a stat in spatele gratiilor. Dupa 72 de zile de arest, deputata s-a schimbat foarte mult, mai ales in ceea ce priveste fizicul.Transferata in arest la domiciliu, fostul deputat s-a plans de conditi...

Elena Udrea, prima declaratie despre sarcina! divort Elena Udrea » Elena Udrea a acordat duminica trecuta primul interviu dupa ce a iesit din inchisoare.Deputata a vorbit infricosata despre conditiile grele pe care le-a indurat in arest, dar si despre zvonul care circula de cateva saptamani, cum ca ar fi insarcinata...

Cat de mult s-a schimbat Elena Udrea de cand a fost arestata. Imagini spectaculoase! divort Elena Udrea » Elena Udrea sta de cateva luni in arest. Ea fost mutata de curand la penitenciar, iar schimbarea sa fizica, dar si psihica este una majora. Specialistii au analizat-o pe Elena Udrea si au spus ca deputata este mult schimbata fata de momentul in care ...

Elena Udrea, transformare socanta. Uite cum a ajuns sa arate dupa o luna de arest! divort Elena Udrea » Elena Udrea a fost retinuta din nou, iar de pe 25 februarie se afla in arestul Politiei Capitalei, pentru dosarul "Gala Bute". Daca pana acum, Elena Udrea era mereu aranjata si foarte eleganta, de cand se afla un arest infatisarea sa s-a schimbat tot...

Elena Udrea, secretul rusinos din adolescenta. A fost corijenta la doua materii! divort Elena Udrea » Elena Udrea a absolvit liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu in anul 1992, specializarea filologie. Desi a fost o eleva eminenta, se pare insa ca in ultimul an de liceu, deputata a avu o perioada de rebeliune, in care a cam negjlijat scoala. Chiar daca a l...