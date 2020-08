5 alimente care elimina semnele si petele provocate de acnee

Desi in industria cosmetica exista numeroase tratamente petru a combate semnele provocate de acnee, exista si remedii naturale care pot vindeca aceste semne. Iata cateva dintre acestea:Dovleacul este o sursă de niacină, folat, vitamine A și B și zinc. Niacina și folatul cresc circulația sângelui, îmbunătățesc reînnoirea celulară și sunt benefice în tratarea acneei. Semințele de dovleac conțin zinc, care ajută la controlul nivelului de hormoni și a producției de ulei și ajută la vindecarea pielii. Vitamina A ajută la reducerea cicatricilor acneice.Varza este bogata în vitamine C și K și este o sursă bună de cupru și fier. Vitaminele, mineralele și antioxidanții din varza reduc hiperpigmentarea și ajută la o mai bună tonifiere a pielii tale. Vitamina K lucrează pentru a reduce petele întunecate pe pielea ta. Fierul grăbește vindecarea rănilor sau a cicatricilor, inclusiv cicatrici provocate de acnee.Sucul de lămâie este un astringent natural. Acesta întărește pielea și combate defectele. Coaja de lămâie conține flavonoide, care au efecte protectoare și anticarcinogene pe pielea ta. Bea dimineata un pahar cu apa calda si cu suc de lamaie. Te poate ajuta sa ai o piele sanatoasa.Cartoful dulce conține retinol și beta-caroten. Corpul tău transformă beta-carotenul în vitamina A. Această vitamină funcționează ca o barieră a pielii împotriva decolorării, inflamației și porilor înfundați, adesea cauzate de radicalii liberi. Retinolul este un ingredient cheie în multe produse de înfrumusețare, deoarece luptă împotriva hiperpigmentării, acneei, ridurilor fine și cicatricilor.Conopida este o mare sursă de vitamina C și un aminoacid puternic numit histidină. Histidina protejează pielea de razele UV dăunătoare care pot agrava petele existente. Vitamina C luptă împotriva oricărei deteriorari cauzate de radicalii liberi, ajută corpul tău să absoarbă fierul și vindecă rănile și cicatricile.