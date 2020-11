Eruptiile acneice sunt mai frecvente iarna. Care este tratamentul corect

Desi poate parea ca vremea deosebit de calda din timpul verii favorizeaza aparitia cosurilor, atat la adolescenti, cat si la adulti, noi studii in domeniul dermatologiei demonstreaza ca, de fapt, eruptiile acneice sunt mai frecvente chiar si cu 11% in timpul sezonului rece.Vremea rece si umeda, vantul, dar si caldura uscata emanata de calorifere sunt factori care influenteaza felul in care arata pielea ta. In plus, purtarea mastii de protectie, atat la interior, cat si la exterior, poate juca si ea un rol activ in aparitia cosurilor. Cu cat vremea devine mai rece si aerul de la interior mai uscat, cu atat mai frecvente pot fi eruptiile acneice. Acest lucru se intampla pentru ca pielea ta incearca sa produca mai mult sebum, adica acel „ulei” pe care il secreta glandele sebacee din piele, pentru a o mentine hidratata. In timp ce o cantitate moderata de sebum iti ajuta pielea sa fie hranita si neteda, secretia unui volum prea mare poate duce la infundarea porilor si, in final, la aparitia inesteticelor cosuri.Pentru ca pielea trece si ea prin schimbari odata cu intrarea intr-un nou anotimp, afla cum trebuie sa o ingrijesti pentru a evita aparitia eruptiilor acneice.Unul dintre gesturile cele mai frecvente pe care il fac multe femei este utilizarea exagerata a scrub-ului. In incercarea de a scapa de excesul de sebum, folosind prea des gomajul fizic sau chimic nu vei face altceva decat sa stimulezi producerea lui. O utilizare frecventa a unor astfel de produse va duce la uscarea pielii, care, la randul sau, va incerca sa-si refaca bariera dermoprotectoare si va secreta si mai mult sebum. Asadar, e un cerc vicios. In functie de tipul de ten, scrub-ul se face o data sau de doua ori pe saptamana. De asemenea, in timpul iernii sunt recomandate formulele mai delicate.Chiar daca ti se pare ca este un gest contraproductiv atunci cand ai probleme cu acneea , este important sa folosesti o crema hidratanta in fiecare zi. Pentru tratamentul cosurilor poti alege formule care se aplica local, fara sa neglijezi o hidratare corespunzatoare a tenului. De asemenea, hidratarea interna este foarte importanta. Chiar daca iarna pare mai greu sa consumi doi litri de apa pe zi, trebuie sa-ti amintesti ca o hidratare corecta este foarte importanta pentru sanatatea ta in general, dar si pentru aspectul tenului tau.Mai mult nu inseamna intotdeauna mai bine. Acesta este si cazul tratamentelor antiacneice, mai cu seama a celor care sunt prescrise de medicul dermatolog si se achizitioneaza doar pe baza de reteta. Respecta cu strictete instructiunile de utilizare de pe prospect sau sfatul medicului tau. Utilizarea prea frecventa sau in cantitate prea mare a unor astfel de tratamente poate cauza alte tipuri de probleme pentru tenul tau. Echilibrul este intotdeauna solutia optima.Masca pe care o porti pentru a te proteja de infectarea cu noul coronavirus poate fi o sursa de infectie la nivelul pielii. Mediul cald si umed care se formeaza intre piele si masca poate duce la proliferarea numeroaselor bacterii. Asadar, daca ai probleme cu acneea, este important sa folosesti masti medicale, pe care trebuie sa le schimbi la un interval de cateva ore.Pe langa sfaturile mentionate mai sus, alte mici gesturi te pot ajuta in lupta cu eruptiile acneice pe timp de iarna. In primul rand, incearca sa eviti dusurile foarte fierbinti, oricat de tentante ar parea atunci cand vremea este rece. Apa fierbinte poate agrava problemele tenului predispus la acnee. In al doilea rand, evita sa iti storci cosurile, oricat de inestetice ti se pare ca sunt. Astfel de gesturi nu fac decat sa creeze si mai multa inflamatie la nivelul pielii. Pentru a ascunde semnele inestetice, foloseste corectoare speciale pentru tenul gras si acneic. In ultimul rand, dar nu in cele din urma, asigura-te ca toate obiectele care intra in contact cu tenul – prosoape, pensule sau bureti de machiaj – sunt curatate si igienizate corespunzator.Sursa foto: Shutterstock