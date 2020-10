Laserele - solutiile terapeutice imbatabile impotriva acneei!

Laserul

CLEAR SKIN

Acneea, o problema contemporana! Inca ne confruntam cu un numar crescut de cazuri grave, atat in randul adolescentilor, cat si al adultilor. Peste 75% dintre cazuri sunt adolescenti cu forme severe, inflamatorii de acnee. Ritmul de viata si alimentatia dezordonata si nesanatoasa agraveaza aceasta patologie, ale carei consecinte le reversam cu greutate. Mai mult decat atat, se considera ca peste 80% dintre persoane vor prezenta la un moment dat în viata cel putin un episod de acnee/ eruptie acneiforma.Din fericire, pe langa tratamentele convenționale din acnee, in ultimii ani, tehnologia laser reprezinta un real ajutor, fie ca vorbim despre leziunile de acnee active, fie ca vorbim despre cicatrici, indiferent de forma acestora.Despre cele mai eficiente solutii ale momentului, ne vorbeste doctor Amalia Anghel, medic primar dermatologie-venerologie, specialist in cadrul Skinmed, cea mai prestigioasa clinica de dermatoestetica din Europa de Est: ".", precizeaza ea.Ce tipuri de lasere exista pe piata si care sunt indicatiile pentru fiecare?Acest laser diminueaza flora de tip Propionibacterium acnes prin alterarea membranei celulare bacteriene. Se reduce, de asemenea, activitatea glandelor sebacee, care secreta sebum in cantitate mai mica, mai fluid. In acelasi timp, el provoaca o reactie de vindecare, cu sinteza de colagen si elastina, corectand cicatricile postacnee. Lungimea de unda utilizata in aceasta este dedicata actiunii asupra glandei sebacee cu reorganizarea epidermului si drenajul acesteia, reducerea secretiei de sebum si efect antiinflamator. Procedurile nu sunt dureroase, iar pacientul se poate intoarce la activitatile zilnice pentru ca pielea nu a fost afectata si nu are nevoie de o perioada de vindecare.Semnele rosii sunt tratate cu ajutorul laserelor de tip vascular, cu o lungime de unda dedicate absorbtiei la nivelul microvascularizatiei precum, Vbeam Pulsed Dye Laser . Acesta este un laser care nu are efecte adverse, nu „iradiaza", nu provoaca arsuri. Este folosit de peste 15 ani in tratarea diferitelor afectiuni vasculare, insa tehnologia actuala si modelele mult imbunatatite ofera eficacitate si siguranta pentru tratamentele diferitelor afectiuni, cum ar fi rozaceea.Procedura nu necesita pregatirea anterioara a pacientului, provoaca doar cu un mic disconfort local sau o usoara senzatie de caldura. Restrictiile ulterioare sunt limitate si se rezuma la cel mult 1-2 zile post tratament.Semnele reziduale ale cicatricilor sunt corectate cu ajutorul laserelor de rejuvenare precumsau laserele ablative precumLaserele de remodelare sunt inductori ai proceselor noastre fiziologice, cu activare celulara, dar fara a induce suferinta si recuperare in tegumentul de suprafata. Nu exista timp de recuperare, pielea nu se inroseste sau exfoliaza si poate fi facut in pauza de pranz! Laserele ablative asociaza efectul termic stimulator cu minima ablatie, pentru acestea existand un timp de recuperare de 5-6 zile in care pielea este rosie si se va exfolia. Este de preferat pentru cicatricile profunde.La inceputul secolului trecut, Albert Einstein descria pentru prima data un principiu de functionare a unor dispozitive ce aveau sa devina, dupa ani de studii, perfectionate si numite LASER (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation). In medicina, laserele si-au facut debutul in anul 1961 in domeniul oftalmologiei.Prima atestare a utilizării laserului în dermatologie dateaza din 1963, cand s-a observat ca aceste dispozitive pot trata selectiv leziunile pigmentare. De atunci, prin evolutia continua a tehnologiei, laserele sunt intr-un proces de continua perfectionare si studiere a profilului de siguranta, astfel, astazi avem o gama larga de astfel de dispozitive performante si sigure, specializate pentru diferite nevoi.