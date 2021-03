4 exercitii faciale cu efect de botox pe care le poti face acasa

Expertii spun ca pentru a incetini efectul trecerii timpului, nu e neaparat nevoie sa cheltuim sume mari de bani in saloanele de frumusete. Exista un aliat in lupta contra imbatranirii si nici macar nu e nevoie sa ne parasim locuinta.Dupa spusele expertilor, exercitiile faciale ne pot sculpta fata si pot preveni primele semne ale imbatranirii. Daca ne gandim mai bine, fata noastra este plina de muschi, deci, daca ne antrenam muschii corpului, de ce nu ar functiona si pentru fata noastra?Exista un set de reguli de care trebuie sa tinem cont pentru a ne putea bucura de beneficiile acestor exercitii. In primul rand nu trebuie sa uitam ca fata noastra nu reprezinta un set de muschi de sine-statatori, ci este conectata la toti muschii din corpul nostru. Tocmai de aceea, fiecare pozitie pe care o luam si postura pe care o avem zi de zi influenteaza imbatranirea prematura.Stiu ca pana acum ai auzit ca factorii care contribuie cel mai mult la imbatranire sunt expunerea indelungata la razele UV si dieta neechilibrata saraca in vitamine! Si asta asa e, dar nimeni nu vorbeste despre cat de important este si sa avem o postura corecta, chiar si cand stam jos (in special cand lucram o zi intreaga la calculator si tindem sa ne lasam capul aplecat in fata).La fel de important este masajul scalpului in fiecare seara (acestia sunt muschii care aduna toata tensiunea acumulata intr-o zi si care pun presiune si pe muschii fetei).Muschii spatelui sunt mai grei decat muschii fetei si atunci cand nu avem grija sa tinem spatele drept, toata tensiunea lor trage in jos si muschii scalpului si ulterior pe cei ai fetei. Aceste trei grupe de muschi sunt strans conectate intre ele. Daca vrei ca masajul tau facial sa dea rezultate cu adevarat uimitoare, nu vei reusi daca nu vei intelege importanta posturii tale. Si acum sa trecem la exercitiile propriu-zise!Asaza-ti degetele aratatoare si mijlocii pe tample, iar degetele mari sprijina-le de pometi. Aplica putina presiune si ridica-le in sus timp de 15 minute. Ai grija sa fii delicata si sa nu tragi pielea. In acest proces, inchide ochii. Dupa 15 secunde, relaxeaza-ti chipul si deschide ochii. Repeta inca o data exercitiul.Plaseaza-ti degetele aratatoare pe tample, exact unde se termina sprancenele. Aplica putina presiune, apoi lasa degetele sa alunece inspre linia de crestere a parului, in acelasi timp incercand sa te incrunti. Mentine pozitia timp de 10 secunde, relaxeaza-te timp de 5 secunde si repeta de 3 ori.Pune coada unei linguri intre buze. Strange-o bine ca sa nu o scapi si incepe sa ridici usor lingura folosind doar muschii buzelor. Mentine aceasta pozitie pentru 10 secunde, relaxeaza-te pentru 5 secunde si repeta de inca 9 ori.Acest exercitiu este cel mai distractiv din aceasta lista. Pentru inceput, tuguiaza buzele si tine-ti obrajii supti cat poti de mult (pozitiaRamai asa pret de 5 secunde apoi relaxeaza-ti fata.Repeta de inca 10 ori. Dupa ce ai terminat, fa contrariul: umfla-ti obrajii cat de mult poti. Mentine-ti respiratia timp de 10 secunde. Respira si repeta de 4 ori.