Ce trebuie sa faci dupa masajul anti-celulitic

Daca te afli printre cele 90% dintre femeile ce sunt afectate de celulita la un moment dat in viata, atunci ai testat sau cel putin te-ai interesat de multitudinea de solutii prin care celulita poate fi redusa sau chiar complet eliminata.Printre aceste solutii, in top se afla masajul anticelulitic, facut de un profesionist sau chiar de catre tine acasa. Poate chiar te-ai lamurit cat de ineficiente sunt scruburile si cremele pentru celulita cand nu sunt sustinute de un masaj corect al zonei afectate.Te-ai intrebat vreodata cumMasajul anticelulitic nu este genul de masaj ce te relaxeaza si iti da instant o stare de bine. Daca este facut de un terapeut licentiat si cu experienta, masajul anticelulitic este foarte eficient, caci maseaza riguros tesuturile in care se afla celulele adipoase.Adevarul este ca,si parte dintr-un plan realist de combatere a celulitei este foarte eficient in a rezolva problema celulitei. Insa nu numai masajul conteaza, ci si ceea ce faci dupa masaj: Sportul, de la lejer la intens, te ajuta sa elimini toxinele si sa accelerezi procesul de reducere a celulitei. Desi pare banal, atat exercitiile fizice cat si hidratarea stimuleaza drenajul limfatic, lucru vital atunci cand vine vorba de reducerea celulitei.Daca vrei rezultate rapide si stabile pe termen lung, atunci discuta cu cosmeticiana ta si ia in considerare tratamente alternative pe care sa le faci impreuna cu masajul anticelulitic. Salonul de cosmetica Angel Rose ofera o gama extinsa de tratamente corporale, de la impachetari la cald pana la remodelare corporala cu ultrasunete, iar consultantii in cosmetica te pot sfatui si ajuta sa concepeti impreuna un plan eficient de tratament al celulitei, ce-ti va aduce mai multe bonusuri: dezintoxicarea intensiva a organismului, netezirea si indreptarea pielii si o silueta mai zvelta.La baza acestui plan trebuie sa stea motivul pricipal al celulitei. Este aceasta cauzata de excesul de grasime in anumite zone? Atunci vei alege un tratament de reducere locala a grasimii prin proceduri locale, complementare masajului anticelulitic.Nu este realist sa te astepti ca celulita sa dispara dupa 1 sesiune de masaj anticelulitic. Consultantii Angel Rose recomanda sa se efectueze 2-3 sedinte pe saptamana. Celulita se amelioreaza semnificativ dupa un tratament de 5 sedinte.In functie de stadiul in care se afla celulita ta, este bine sa ai un plan care sa-ti schimbe stilul de viata in asa fel incat grija propriei persoane, starea de bine si dezintoxicarea intensiva a organismului sa fie pe primul plan.Minimum de efort pe care-l poti face este sa continui sa faci miscare si sa mergi regulat la masaj anticelulitic, pana vezi rezultatele pe care le doresti.Salonul Angel Rose ofera, din 2007, servicii de infrumusetare prin tratamente corporale de calitate la preturi accesibile. Mii de femei ce iau in serios tratarea celulitei si tonifierea corpului prin metode naturale apeleaza la expertiza cosmeticienelor Angel Rose ce creeaza toate conditiile pentru atingerea starii de bine si a rezultatelor dorite.