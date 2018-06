Crema anticelulitica care a innebunit Europa!

Inamicul comun al peste 90% din femeile din lumea întreagă este: celulita!Vestea buna pentru reprezentantele sexului frumos este aceea ca celulita nu reprezinta un defect! Ea poate sa fie atenuata cu ajutorul tratamentelor corporale, sport , masaj si nu in ultimul rand o alimentatie sanatoasa.Celulita este o acumulare de grăsime și toxine la nivel subcutanat. Unele femei sunt mai predispuse la apariția celulitei comparativ cu altele, în funcție de moștenirea genetică, stilul de viață sau vârstă. Cele mai comune zone unde apare celulita sunt: șoldurile, coapsele, abdomenul și fesele.În general, sportul ajuta destul de mult în lupta împotriva celulitei, dar aspectul de coajă de portocală al pielii nu va dispărea complet chiar dacă mergi la sală de trei ori pe săptămână.O dietă sănătoasă și echilibrată este foarte importantă a pentru a elimina celulita și, bineînețeles, pentru a menține o greutate normală. Încearcă să elimini din alimentație produsele procesate și cu conținut ridicat de zahăr, acestea favorizează acumularea de toxine și grăsime în organism. Îți recomandăm să crești aportul de fibre de calitate și să te hidratezi suficient. Ține-te cât mai departe de alcool și țigări.Pe langa sport, masaje si un stil de viata sanatos, celulita poate fi tinuta departe si cu ajutorul cremelor special concepute Unele creme sau geluri pot îmbunătăți temporar aspectul pielii, dar celulita nu va dispărea, celulele grase continuă să existe sub piele.Cercetătorii au descoperit un ingredient comun care funcționează cu adevărat în reducerea celulitei, acesta este cafeina. Gelul arzător de grăsime și anticelulitic Booty GEL este unul dintre cei mai buni aliati in lupta cu celulita. Fata de creme si gelurile din comert, Booty GEL are efecte de durata si o putere de eliminare a celulitei foarte rapida. Efectele sale se vad inca de la primele aplicari.Gelul arzător de grăsime și anticelulitic Booty GEL a încântat deja mii de femei din întreaga Europă în scurt timp de la lansarea lui pe piață. Acest produs este unic, iar datorită ingredientelorde bază, garcinia cambogia și cafeaua verde, are o putere extraordinară. Garcinia cambogia inhibă absorbția grăsimilor, cafeina este un ingredient care crește circulația sângelui și acționează ca și diuretic, ceea ce contribuie la reducerea apsectului de portocală. Celelalte ingrediente ale gelului acționează ca și un agent de întreținere al pielii și au efect antioxidant și anti-inflamator puternic.- Stimulează arderea grăsimilor cu fiecare aplicare- Elimină celulita și tonifică pielea- Detoxifiază straturile adânci de piele și o ajută să se regenereze- Stimulează colagenul și revitalizează capilarele- Tonifiază pielea și conferă o strălucire sănătoasă- Scade volumul celulelor grase și previne formarea de noi depozite- Blochează procesul de formarea a grăsimilor în special în zona șoldurilor, feselor, abdomenului și brațelorNu mai căuta și încerca alte produse, Booty GEL este crema pe care ai așteptat-o dintotdeauna! Apasa aici pentru reducere de 43%