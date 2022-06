Cum scapi rapid de celulita. Sfaturile lui Carmen Bruma

Prima regula pentru a scapa de aspectul de coaja de portocala este eliminarea din dieta a zaharului, dulciurilor, alcoolului, soia, mezelurilor si prajelilor. De asemenea, dupa ora 18.00 este indicat sa mananci doar carne slaba cu legume proaspete. La fiecare masa nu trebuie sa lipseasca proteinele slabe (min. 1 gram de proteină / kg corp).Carmen Bruma recomanda schimbarea compoziției corporale în favoarea masei musculare și să se facă antrenamente de tip HIIT.Între mese, nu este recomandat să se „ronțăie”, chiar dacă sunt alimente sănătoase. Carmen Brumă susține că trebuie să vă limitați la trei mese princiale și, dacă simțiți că trebuie, două gustări.O altă regulă este cea legată de fumat. Persoanelor le este interzis fumatul, deoarece nicotina are efect vasoconstrictor asupra capilarelor, scade circulația și drenajul limfatic la nivelul pielii și favorizează apariția celulitei.Eliminati complet zaharul si dulciurile ( miere, indulcitori naturali sau artificiali)Eliminati alcoolulDupa ora 18 mancati doar carne slaba cu legume proaspeteEliminati soia, mezelurile si prajelileMancati proteine slabe la fiecare masa ( min 1 gram proteina/kg corpIncercati sa va schimbati compozitia corporala in favoarea masei musculare. Faceti antrenamente de tip HIIT si variati exercitiileNu rontaiti intre mese chiar daca e vorba de alimente sanatoase.Limitati-va la 3 mese principale si (eventual doar daca simtiti nevoia) 2 gustariBeti 45ml apa / kg corpNu fumati! Nicotina are efect vasoconstrictor asupra capilarelor, scade circulatia si drenajul limfatic la nivelul pielii si favorizeaza aparitia celuliteiCresteti aportul de lecitina si acizi grasi esentiali omega 3. In mod natural se gasesc in galbenusul de ou, pestele gras, sardine, nuci sau puteti folosi varianta suplimentelor . Tot din categoria suplimentelor sunt de ajutor cele cu acid hialuronic si colagen.