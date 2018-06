Plusuri si minusuri, editia de vara

Inainte sa te enervezi ca nici vara asta nu pleci la mare fara niciun pic de celulita, iti propunem o abordare mai lejera, de vara, a situatiei. In primul rand, sa nu uitam ca orice pe lumea asta are si plusuri si minusuri, si parti bune si parti mai putin interesante. Inclusiv tu, ca doar esti om, cu toate plusurile si mai putin plusurile tale.Propunerea noastra este sa nu te mai judeci, ci sa te analizezi, iar acolo unde vezi “relele” sa cauti si bunele, ca sigur exista, dar le ignori. Haide, cel putin jumatate de ora dupa ce termini de citit articolul, fa acest exercitiu!Si acum sa trecem la problemele de sezon, norii gri care apar in capul nostru inainte sa mergem la plaja. Cu idei, nu neaparat solutii, pentru ca fiecare stie ce functioneaza pentru ea.Adica plus niste centimetri, minus tonifiere musculara; plus anxietate relativ la costumul de baie, minus incredere in tine. Una dintre cele mai intalnite probleme de sezon, desigur cu cantitatile de plus si minus variabile, in functie de cat de mult timp ai avut pentru tine in ultima perioada.Cum schimabam ceva aici? Avem timp pana la concediu? Unele, mai norocoase vor zice ca da; altele pleaca saptamana viitoare. Cum spuneam, nu avem solutii, doar niste idei bune.Pentru situatia burtica si coapse pufoase, ideea noastra este Pilates. Dar nu la orice sala si nu la orice instructor, ci intr-un loc unde se practica Pilates ca la carte, urmandu-se principiile de baza ale metodei. Acest loc se numeste Centrul Salus, este pe undeva pe la Tineretului si este deschis in fiecare zi a saptamanii pana la 9 pm.De ce este mai bine la Centrul Salus ca in alte locuri?Pentru ca vei lucra cu un instructor bine pregatit, iar in sala vor fi inca maxim 2 persoane in timpul sedintei. Adica vei primi de 100 de ori mai multa atentie ca la o clasa cu 20 de persoane. Iar la prima sedinta, instructorul tau iti va face o evaluare fizica si un program personalizat in functie de cand ai concediul, adica in functie de stilul tau de viata.Usor diferit de alte metode de antrenament, Pilates se concentreaza pe calitatea miscarii, nu pe cantitate sau viteza. Astfel, se lucreaza constient, cu toata atentia in corp. Pilates este gandit ca o forma de recuperare medicala si vizeaza restabilirea echilibrului in corp, deci nicio zona nu va fi ignorata, niciun muschiulet, oricat de ascuns, nu va pleca acasa fara sa se incordeze un pic. De aici rezulta o tonifiere armonioasa, postura generala mai buna si minus niste centimetri. Nu se intampla peste noapte si nu se intampla de la sine, dar se intampla.Dupa 10-15 sedinte de Pilates la Centrul Salus, lucrurile incep sa arate altfel: plus rezistenta musculara, plus flexibilitate, plus tonifiere, minus centimetri pe talie si coapse, minus depresie pre-plaja. Daca vrei sa citesti mai in detaliu despre metoda Pilates si principiile ei, mergi pe blogul Centrului Salus Adica plus piele pe care vrei s-o ascunzi, minus posibilitati s-o ascunzi la plaja; plus fuste si pantaloni lungi, minus chef de viata. Cu celulita ne luptam cam toate si putin invingatoare sunt printre noi. Cu atat mai dureroasa problema atunci cand silueta nu e rea, dar ce sa te faci cu coaja de portocala pe care n-o poti da jos de pe fese.Lupta trebuie sa fie constanta pentru ca celulita nesuferita apare la loc imediat ce o lasi balta. Dar pentru o ofensiva rapida, pana la concediu, avem o idee de urgenta: masajul anticelulitic de la Centrul Salus. Aici ai mai multe optiuni, dar si un specialist care sa te ajute sa alegi ce e mai bun pentru pielea ta: masaj cu bambus, cu ventuze, cu miere sau cu cosmetice profesionale. Toate se realizeaza prin miscari ferme care stimuleaza pielea si incurajeaza circulatia la nivelul dermei. Celulita cedeaza incet-incet, pernutele acelea incomode spargandu-se in timpul sedintei de masaj. Nici aici nu se fac minuni, dar cateva sedinte au darul de a-ti reda curajul sa porti o fusta ceva mai scurta. Daca vrei sa citesti mai multe despre remodelare corporala la Centrul Salus Sigur, lista cu probleme pe care ni le facem inainte de concediu e mult mai lunga, dar daca le rezolvam pe acestea doua, centimetri si celulita, celelalte parca nici nu mai exista, nu-i asa? Cui ii pasa ca n-ai manichiura perfecta daca arati super in costumul de baie?!Un alt adevar valabil toata vara este ca oricat ne-am stradui, perfecte tot nu vom fi pana la concediu. Vom avea si plusuri si minusuri, ca si pana acum. Dar plusurile si minusurile noastre, de care nu trebuie sa ne ascundem, ci mai degraba sa le intelegem si sa lucram cu ele in directia pe care ne-o dorim. Se intampla pe termen lung, dar daca incepem acum, se intampla mai repede decat daca nu incepem niciodata. Deci chiar daca n-ai timp sa inlocuiesti 10 kg de grasime cu muschi pana la concediu, ai timp sa-ti setezi o intentie, sa-ti faci un plan si chiar sa treci pe la Centrul Salus pentru o evaluare profesionista a plusurilor si minusurilor.