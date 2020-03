Epilarea definitiva: de la ceara si durere, la tehnologia laser

Epilarea cu ceară nu se mai potriveşte cu femeia modernă, activă, care are nevoie de o piele fină, impecabilă, pe tot parcursul anului. Soluţia salvatoare poartă un nume: S oprano Ice Platinum . Este laserul de ultimă generație, recunoscut la nivel mondial, cu cea mai mare eficiență în îndepărtarea pilozității. Sunt nenumărate motive pentru care nu vă veţi întoarce vreodată la vechile metode de îndepărtare a părului nedorit. Datorită tehnologiilor laser de ultimă generaţie, părul dispare, iar tratamentele de întreţinere, după şedinţele iniţiale, se fac o dată la 6-12 luni. Aparat, care combină trei lungimi de undă diferite, este eficient pentru toate tipurile de piele si se afla in dotarea clinicii Skinmed Până acum, aparatele similare, cu laser, nu erau eficiente pentru părul blond sau pielea închisă la culoare. De acum, nu mai există aceste limite. Orice femeie poate beneficia de îndepărtarea definitivă a firului de păr de pe faţă, picioare, mâini sau alte zone sensibile.Epilarea permanentă cu Soprano Ice se poate face pe toata suprafaţa corpului. Are o acţiune ușoară, blândă, mult mai plăcută decât epilarea cu ceară. Pielea rămâne fină la atingere, fără nicio urmă de iritație. Nu ne mai temem de durere sau de apariţia foliculitei ori a pielii înroşite.Soprano Ice Platinum oferă o metodă unică de încălzire graduală, extrem de eficientă în fotocoagularea papilei dermice, cu efecte durabile în timp, o metodă care previne agresiunea asupra țesuturilor înconjurătoare.În funcție de tipul de piele și de caracteristicile firului de păr, rezultatele dorite se văd, în medie, după 6-8 ședințe de tratament.Principalele avantaje ale epilării definitive cu Soprano Ice Platinum-tratamente nedureroase datorită sistemului de răcire continuă ICE Plus™ si sistemului SHR-poate fi utilizat pentru fiecare zonă a corpului și a feței-elimină firele de păr în proporție de peste 95%-rezultate impresionante atât pentru bărbați cât și pentru femei-potrivit pentru toate tipurile de păr și piele-tratament eficient pe toată durata anului, chiar și în cazul pielii bronzate-aluniţele de pe piele sunt vizualizate inițial cu dermatoscopul, urmând să fie acoperite pe durata tratamentului; nu există risc de cancer de piele