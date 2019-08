Tot ce trebuie sa stii despre epilarea definitiva cu laser

Metoda de epilare definitiva cu laser este o procedura non-invaziva si nedureroasa care poate fi aplicata chiar si pentru cele mai sensibile tipuri de piele. Aceasta procedura lasa pielea fina si neteda pentru un timp indelungat fara efecte secundare iar riscul de a dezvolta infectii este 0. Mai mult, te ajuta sa scapi de foliculita (firele de par crescute pe sub piele).Pentru anumite zone, dureaza doar cateva minute sa scapi definitiv de parul inestetic si nu mai este nevoie sa mergi la salon ori de cate ori apar fire ce trebuie epilate.Laserul, printr-un fascicul de lumina concentrat focalizeaza foliculul de par. Acest fascicul de lumina se transforma in energie pura si este absorbit de pigmentul natural al firului de par. Aceasta energie incalzeste si arde folicului de par de la radacina impiedicandu-l sa mai creasca.Acest tip de echipament recomandat de noi, are o eficacitate crescuta deoarece lucreaza tintit pe firul de par cu o singura lungime de unda si cauterizeaza capilarul care hraneste firul de par distrugand radacina acestuia.De asemenea, fiind cea mai avansata tehnologie cu laser dioda, are un mod de lucru continuu asigurand rapiditate in realizarea sedintei.garanteaza rezultate eficiente pentru toate tipurile de par, de piele si densitate, in orice moment al anului.Rezultatul tratamentul de epilare definitva cu laser poate fi influentat de mai multi factori de aceea sunt necesare un minim de 6 sedinte/zona. O sedinta poate dura intre 5-10 minute pentru zonele mici si 30-90 minute pentru zonele mai mari. Dupa finalizarea tratamentului este recomandata o sedinta de intretinere o data la 6-12 luni.Poti incerca acest tip de tratamentAutor: Irina Stanescu