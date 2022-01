Foreo: dispozitivul minune pentru ingrijirea tenului. Afla ce beneficii are!

Tenul tau are nevoie de ingrijire permanenta indiferent de anotimp, iar pentru asta trebuie sa acorzi atentie deosebita rutinei zilnice de frumusete. Fiind expus zilnic la factori externi, tenul trebuie protejat prin folosirea unor produse de frumusete in functie de fiecare tip de ten in parte. Pentru ca rezultatele sa fie cat mai bune, este important sa te asiguri ca pielea ta le absoarbe in mod eficient, hranindu-se astfel cu toti nutrientii de care are nevoie pentru a face fata mediului extern. Prin introducerea in ritualul tau de frumusete a unui dispozitiv de ingrijire Foreo, te asiguri ca pielea ta beneficiaza de un tratament corespunzator, indiferent de tipul de ten pe care il ai. Foreo este un dispozitiv de ingrijire faciala care elimina celulele moarte de la suprafata pielii si care curata impuritatile din adancimea porilor. Practic, acest dispozitiv ofera un tratament facial acasa in doar cateva minute de folosire datorita unor vibratii si a terapiei cu lumina LED care revitalizeaza, imbunatatesc textura pielii si indeparteaza semnele fine ale imbatranirii. Calitatea materialelor folosite, performanta si usurinta de utilizare a instrumentului Foreo a facut din acesta un dispozitiv „vedeta” in cadrul fiecarei rutine de ingrijire a pielii, el fiind disponibil in mai multe dimensiuni si tipologii, in functie de necesitatea si bugetul fiecaruia.Atunci cand vorbim de curatarea tenului, multe femei se rezuma doar la cremele demachiante sau la servetelele umede, insa este important de stiut ca doar folosirea acestor produse nu poate fi suficienta pentru o curatare in profunzime a pielii. Folosirea dispozitivului Foreo alaturi de un demachiant bland care curata tenul si reduce din sebum fara a crea sensibilitate pielii, ajuta la curatarea eficienta a tenului, inclusiv a impuritatilor din adancul porilor. Datorita vibratiilor sale, Foreo imbunatateste rezultatele procesului de curatare a tenului si il pregateste pentru urmatorii pasi din rutina zilnica de frumusete.Procesul de tonifiere este un pas care nu trebuie ratat din rutina de ingrijire a tenului, iar pentru a te asigura ca este executat corect, alaturi de folosirea dispozitivului Foreo este indicat sa folosesti si o lotiune tonica potrivita tipului tau de ten, care sa nu contina alcool. In acest mod, te asiguri ca tenul tau absoarbe doar ingrediente benefice care il pregatesc pentru urmatorii pasi din rutina ta zilnica de ingrijire.Cu ajutorul lui Foreo ai siguranta ca tonifierea tenului tau are loc in cel mai eficient mod si astfel te poti bucura de un ten curat, revigorat si fara iritatii.Alaturi de un scrub sau un gel potrivit pentru exfolierea tipului tau de ten, dispozitivul Foreo eficientizeaza acest proces care este unul foarte important in orice rutina de ingrijire a tenului. Pe langa ca lasa pielea curata si luminata, exfolierea tenului cu aparatul Foreo contribuie si la atenuarea ridurilor fine care pot aparea la suprafata pielii odata cu trecerea timpului. Cu ajutorul unei exfolieri eficiente, iti pregatesti tenul pentru aplicarea celorlalte produse din rutina ta si te asiguri astfel ca pielea ta este pregatita sa absoarba toti nutrientii de care are nevoie.La finalul rutinei de ingrijire a tenului este foarte important sa nu uiti de hidratare, deoarece acesta este un pas vital si este necesar pentru toate tipurile de ten. Odata ce ai aplicat crema hidratanta potrivita tipului tau de ten, foloseste dispozitivul Foreo care, cu ajutorul vibratiilor sale, va ajuta pielea sa absoarba mai bine si mai rapid crema, imbunatatind in acelasi timp circulatia sangelui la nivelul fetei si oferindu-i tenului un masaj placut si relaxant.Concluzionand, fiecare pas din rutina de ingrijire a tenului are insemnatatea sa si este important sa te asiguri ca oferi pielii tale cea mai buna ingrijire, indiferent de anotimp. Pentru asta, piata autohtona iti pune la dispozitie instrumente de ingrijire inovative care curata tenul cu ajutorul undelor sonice. In functie de tipul de dispozitiv Foreo pe care il alegi pentru tenul tau, ai posibilitatea de a te bucura si mai mult de tehnologiile inovative prin instalarea unei aplicatii pe telefonul mobil care iti permite sa reglezi intensitatea masajului facial sau sa adaptezi modul de curatare in functie de nevoile tale.sursa foto: shutterstock