Dr. Radu Cojocaru: 7 motive sa alegi implantul mamar

chirurgie estetica in Cluj-Napoca

Marirea sanilor este una dintre cele mai comune proceduri estetice. An de an, o multime de femei din tara noastra aleg sa apeleze la o astfel de interventie chirurgicala. Altele, insa, evita operatiile dedin cauza unor idei preconcepute sau chiar de teama.Dr. Radu Cojocaru are o experienta foarte mare in operatiile de, pe care le efectueaza la clinica sa. In cele ce urmeaza, acesta explica unele motive pentru care femeile apeleaza la implantul mamar si de ce sunt utile aceste interventiiFemeile care nu sunt multumite de aspectul sanilor lor beneficiaza in urma operatiei de augmentare mamara de o crestere a increderii in sine.Dimensiunea sanilor variaza, iar femeile cu sanii mici sunt de regula complexate de acest aspect, motiv pentru care isi doresc o crestere in circumferinta a bustului. In felul acesta, se simt mai atragatoare si vor putea purta tinutele feminine pe care si le-au dorit dintotdeauna.Femeile care au sanii asimetrici pot dezvolta frustrari legate de aceasta problema intima. Odata cu marirea sanilor, acestia nu doar ca vor fi egali in marime si ca forma, dar vor avea si un aspect mai natural.Multe femei sufera de probleme legate de greutate cauzate de sarcina sau dezechilibre hormonale. Atingerea unei greutati optime prin slabit poate veni si cu reversul medaliei: sanii isi pierd volumul si fermitatea. Implanturile mamare restabilesc volumul si marimea sanilor si pot imbunatati forma acestora.Femeile care au trecut prin cel putin o sarcina stiu ca aceasta le-a modificat aspectul fizic, sanii avand de suferit prin diminunarea volumului si scaderea fermitatii. Alaptarea are, de asemenea, un efect negativ asupra sanilor mamei. Operatia de implant mamar ii va reda femeii forma de odinioara a sanilor.Interventiile de reconstructie mamara sunt importante in cazul femeilor care au suferit o mastectomie pentru tratarea cancerului la san. Reconstructia sanilor este o operatie delicata si care trebuie realizata de o echipa de profesionisti.O femeie multumita de aspectul fizic, implicit de forma si de marimea sanilor sai, se va simti mult mai frumoasa si mai sexy, atitudine care se va rasfrange pozitiv asupra relatiei de cuplu. In plus, marirea in volum a sanilor ofera si un aspect general placut. Operatia de marire a sanilor nu este o decizie usor de luat, insa specialistii clinicii estetice Dr. Radu Cojocaru sunt deschisi ca in timpul consultatiei sa ofere raspunsuri la toate intrebarile si preocuparile care pot aparea in legatura cu o astfel de interventie. Echipa de profesionisti si dotarile de ultima generatie fac din Clinica Dr. Radu Cojocaru un spatiu prietenos, in care te vei simti in siguranta si pe maini bune.