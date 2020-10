Decolteu ca la 20 ani? Liftingul mamar fara implant poate fi solutia

Pentru multe femei, sanii joaca un rol important in modul in care isi percep corpul. Atunci cand sanii sunt rotunzi si frumos conturati, femeile au mai multa incredere in ele insele, se simt mai atractive si mai seducatoare. Pe de alta parte, increderea in sine scade cand sanii, odata fermi si elastici, ajung sa isi piarda proportiile, fermitatea, ca urmare a inaintarii in varsta, gravitatiei, sarcinii, alaptarii sau fluctuatiilor in greutate.1.(ridicarea sanilor).2. Liftingul Sanilor cu Autoaugmentare.3. Marirea Sanilor (augmentare) cu Implant.Cu siguranta, de marirea sanilor cu implant stii deja destul de multe. Acum, cel mai probabil te intrebi:Pentru a-ti livra informatii corecte despre procedura de lifting mamar, ne-am consultat cu, medic primar chirurgie plastica si estetica in cadrul Cliniciidin Bucuresti.Stiai ca sanii pot fi remodelati fara sa apelezi la implanturi mamare? Silueta isi poate recapata aspectul tineresc prin procedura de ridicare a sanilor. Aceasta operatie, cunoscuta si sub numele de mastopexie, este poate cea mai solicitata procedura estetica a sanilor si implica ridicarea si remodelarea areolelor mamare prin indepartarea excesului de piele si restabilirea fermitatii sanilor.Liftingul mamar ridica sanii fara ajutorul implanturilor, rezolva asimetriile si aduce sanii la forma lor initiala sau chiar mai bine.Liftingul mamar se adreseaza femeilor carora mastoptoza (lasarea sanilor) le produce un impact negativ asupra imaginii de sine. Mentionam ca astfel de situatii pot fi corectate doar chirurgical, neexistand alternativa exercitiilor fizice sau a unui alt tratament medical „miraculos”.- Proportionare normala a conturului si simetriei sanilor;- Decolteu mult mai vizibil si atragator;- Redarea fermitatii sanilor;- Reducerea dependentei de sutien;- Imbunatatirea proportiilor corpului - raport mai echilibrat intre sani si fese;- Imbunatatirea increderii in sine.Decizia de a avea o interventie chirurgicala plastica este extrem de personala si va trebui sa descoperi singura daca aceasta procedura te va ajuta sa iti atingi obiectivele. Un lifting mamar aduce schimbari majore din punct de vedere estetic, mai ales in cazul femeilor cu sanii mici. Acestea beneficiaza de efectele operatiei pe o perioada mai lunga de timp decat femeile cu sanii mari.Pentru a afla daca liftingul mamar fara implant este procedura potrivita pentru tine, programeaza-te la un consult de specialitate.Atentie! Liftingul mamar aduce schimbari majore din punct de vedere estetic, dar nu va mari dimensiunea / volumul sanilor. Femeile care, pe langa pierderea fermitatii sanilor, sunt afectate si de o scadere semnificativa in volum a acestora, pot opta pentru lifting mamar cu autoaugmentare.Cand spunem “augmentare mamara“ ne gandim in primul rand la marirea sanilor folosind implanturi mamare. Exista insa si o alta optiune pentru femeile care isi doresc sani mai ridicati si mai plini fara a apela la implanturi:Auto-augmentarea este o procedura estetica care foloseste propria glanda mamara in scopul remodelariii volumului si formei sanilor prin lifting mamar. Odata cu remodelarea volumului, prin autoaugmentare se realizeaza siLiftingul mamar cu autoaugmentare are rezultate foarte bune la pacientele cu sanii cazuti si cu volum relativ mediu al sanilor. La acest tip de paciente liftingul mamar cu autoagmentare va remodela sanul fara a necesita utilizarea unor implanturi mamare.Sanii remodelati isi vor pastra forma imbunatatita timp de multi ani.Operatia poate fi afectata negativ de sarcina si variatiile mari in greutate, dar cu monitorizarea permanenta a medicului, consecintele negative se pot minimiza.Rezultatele initiale ale operatiei pot fi apreciate dupa 2-4 saptamani, dupa ce tumefierea se estompeaza. Forma si pozitia sanilor se vor definitiva in urmatoarele 3-6 luni. Rezultatele operatiei vor ramane constante daca este mentinut un stil de viata echilibrat si o dieta sanatoasa.Diferenta majora dintresi cel cu autoaugmentare este ca prima procedura se concentreaza pe imbunatatirea formei sisi mameloanelor, iar cea cuse concentreaza si asuprafolosind propria glanda mamara.Ambele proceduri au in comun faptul ca imbunatateasc aspectul sanilorIn cazul autoaugmentarii se foloseste propria glanda mamara in scopul remodelariii volumului.Singurul in masura sa aprecieze care procedura este mai potrivita pentru tine este chirurgul plastician, in momentul consultatiei.afirma Dr. Eugen Turcu, medic chirurgie plastica si estetica in cadrul Clinicii Zone Medical Estet.”, completeaza Dr. Eugen Turcu.Succesul interventiilor de lifting mamar tine de doi principali factori: competenta si talentul chirurgului plastician si o buna comunicare intre pacienta si doctor. Operatiile de lifting mamar sunt considerate azi „de rutina”, atat timp cat sunt realizate de un medic estetician autorizat, cu drept de libera practica.Material realizat cu sprijinulDr. Eugen Turcu, medic primar chirurgie plastica-estetica, doctor in medicinaClinica Zone Medical Estet0761.640.626