Labioplastia - ce este si ce presupune aceasta interventie

Chiar dacă este considerată o intervenție tabu, femeile au înțeles rolul acesteia in viața personală și apelează cu încredere pentru a se simți confortabil in propria piele, dar și dezinhibate in activitatea sexuală."Zilnic sunt vizitată in cadrul cabinetului de către paciente pentru a discuta despre acest subiect in cele mai detaliate aspecte. Labioplastia este interventia estetica intimă care corecteaza labiile prea mari, prea voluminoase, prea lungi, inchise la culoare (hiperpigmentate), “căzute" sau asimetrice.Multe paciente ma întreabă dacă o astfel de operație este dureroasa și necesita timp de recuperare. Întotdeauna comunic femeilor ca acest timp de intervenție se realizează sub anestezie locală și dureaza aproximativ 30-90 minute, iar timpul de recuperare este de aprox 2 săptămâni. Sigur, intervenția este una care necesita finețe și atenție, tocmai ca rezultatul sa fie spectaculos iar pacienta sa-și recapete încrederea in propria persoana. Operatia de Labioplastie vizeaza, cel mai des labiile mici, dar se poate face si pentru labiile mari.De menționat este și faptul ca aspectul labiilor nu are nicio legătura cu vârsta, sunt pur si simplu constitutional, deci si la femeile tinere sau pot aparea dupa nastere, dupa tratamente hormonale ori odata cu inaintarea in varsta, cand zona genitala /labiile capata un aspect flasc (labii “cazute”).Ma bucura enorm sa observ ca aceasta interventie ajuta multe femei sa se pretuiasca mai mult si sa le creasca increderea in sine", a explicat Daniela Diveica, medic chirurg estetician.