Lip Lift - buze senzuale pentru totdeauna! Descopera cele mai avansate tehnici ale momentului!

Elegant, natural și spectaculos - așa putem descrie rezultatul unui lifting/unei ridicări de succes a buzei superioare. O privire întinerită, strălucitoare și un zâmbet dulce printr-o mică operație pe buze? Lip lift-ul o face posibilă. Alternativa sigură a oricărei proceduri de mărire/volumizare/augmentare cu injectabile a buzelor, cu efect spectaculos pentru totdeauna este lip lift-ul, operația care face furori la nivel mondial și care devine tot mai populară și în rândul româncelor de orice vârstă. Printre vedetele care au apelat cu succes la acest tip de intervenție se numără sex-simbolurile de la Hollywood precum Megan Fox, Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Jennifer Garner și Courteney Cox. Despre această procedură revoluționară, care este exclusiv „în custodia” medicilor chirurgi-esteticieni, ne explică dr. Florin Juravle, medic chirurg-estetician în cadrul clinicii Statera, unul dintre cei mai cunoscuți și solicitați specialiști din țara noastră, la care apelează un număr impresionant de vedete autohtone – Teo Trandafir, Paula Chirilă, Diana Munteanu, Majda Aboulumosha, Anda Adam, Dj Wanda, Amna, Diana Bulimar, Gina Chirilă, dar și vedete masculine precum Christian Sabbagh, Bogdan Vlădău sau Lino Golden.explică medicul.Pe măsură ce îmbătrânim, buzele noastre devin din ce în ce mai înguste, iar distanța dintre nas și buza superioară crește considerabil. Asta ne face să părem și mai în vârstă. Augmentarea buzelor cu acid hialuronic în acest caz sau când buza superioară este prea lungă nu este indicată. În plus, intervenția este ideală și pentru femeile care doresc să-și păstreze buzele senzuale pe termen lung, fără a fi nevoite să recurgă regulat la tratamentele cu seringi.Deoarece oamenii sunt deja familiarizați cu injecțiile cu acid hialuronic, ei nu prea mai caută alternative pentru o procedură de înfrumusețare a buzelor. Ridicarea buzelor este o alternativă foarte bună - mai ales pentru că tehnologia s-a dezvoltat masiv în ultimii ani. Mulți medici se feresc de ridicarea buzelor, deoarece se tem de cicatrici. De aceea, este important să căutați un specialist care să fie familiarizat cu diferitele proceduri și care să cunoască și să folosească tehnicile mai noi. Proceduri precum "Corner Lip Lift", care ridică capetele gurii (in cazul colțurilor lasate), precum și tehnici noi ca "Bullhorn Lip Lift" sau "Gullwing Lip Lift" fac din ridicarea buzelor o alternativă fiabilă și de succes pe termen lung pentru buze mai voluminoase și perfect definite.Vă întrebați ce este exact un „Bullhorn Lip Lift” și prin ce se diferențiazăh de „Gullwing Lip Lift”?spune Dr. Florin Juravle, medic chirurg-estetician în cadrul Clinicii Statera.Dr. Florin Juravle: „Această procedură este adecvată în special pentru corectarea buzelor subțiri. O incizie lungă se face de-a lungul liniei buzei superioare - forma seamănă cu aripile întinse ale unui pescăruș - excesul de piele este îndepărtat, iar specialistul ridică zona roșie a buzei, astfel încât buza să fie mărită. „adaugă medicul.Colțurile gurii se duc în jos? Acest lucru vă poate oferi un aspect ursuz sau încruntat, chiar dacă aveți o dispoziție complet diferită. „, explică Dr. Florin Juravle.Ceea ce au în comun toate aceste proceduri de ridicare a buzelor este că operația schimbă aspectul buzelor pentru totdeauna. Îmbunătățirile externe sunt vizibile pe termen lung. O altă intervenție chirurgicală pentru a păstra aspectul nu este necesară decât după 15-20 de ani. Acesta este un plus clar în comparație cu injectabilele. De ce? Simplu: pentru că nu se utilizează materiale de umplere pe care corpul să le descompună după o anumită perioadă de timp.* O distanță redusă între nas și gură, ceea ce face ca zona să pară mai armonioasă și mai tânără* Senzualitatea gurii* Accent pe arcul lui Cupidon* Volumul mai mare al buzelor roșii* În general, fața pare mai tânără și mai echilibrată* Rezultat spectaculos de duratăCeea ce a fost rezervat femeilor peste 50 de ani în trecutul recent a devenit de mult interesant și pentru femeile mai tinere. Tehnologiile avansate fac procedura mai puțin riscantă și reduc riscul de cicatrizare. Dacă doriți buze mai pline și senzuale, vă puteți gândi la o ridicare a buzelor. O ridicare a buzelor este, de asemenea, de interes dacă ridurile se formează deasupra buzei superioare odată cu înaintarea în vârstă sau distanța dintre gură și nas crește. În loc de injecții regulate, o soluție permanentă este mai utilă și mai interesantă pentru mulți.O ridicare a buzelor se efectuează în general în ambulatoriu, sub anestezie locală și durează aproximativ o oră. Se utilizează procedurile descrise mai sus, în funcție de rezultatul dorit. O parte a pielii este întotdeauna îndepărtată. Suturile se retrag după aproximativ o săptămână după procedură. În unele cazuri, este necesară dermabraziunea sau anumite lasere după vindecare. Acestea nivelează pielea și elimină linia fină a cicatricilor.După aproximativ trei săptămâni, inflamația va dispărea complet. Apoi durează aproximativ trei până la patru luni până când puteți vedea efectul complet al ridicării buzelor.