10+ secrete pentru dinti frumosi si sanatosi

Întotdeauna este mai ușor să întreții decât să repari. Acest lucru este valabil și în cazul danturii: cum o păstrezi, așa o ai! Aspectul dinților este strâns legat de starea de sănătate a acestora. Iar sănătatea danturii poate fi păstrată sau restaurată, după caz, cu ajutorul metodelor și tehnologiilor moderne – acum, la îndemână!Dacă igiena orală cade în sarcina fiecăruia dintre noi, profilaxia și tratamentele se fac doar în cabinetul stomatologic. Clinicile performante, precum, acoperă toată gama de servicii medicale dedicate sănătății și esteticii dentare , la prețuri accesibile, astfel încât tu să poți afișa fără rețineri un zâmbet de star!Iată care sunt principalele elemente de care trebuie să ții seama, dacă ții la aspectul dinților tăi:: în prezent, există pe piață periuțe dentare electrice, care contribuie la o mai bună curățare a dinților de resturile alimentare și de placa bacteriană. Acestea nu sunt recomandate, însă, persoanelor care au montat un aparat ortodontic. Indiferent de tipul periuței de dinți pe care o folosești, se recomandă ca aceasta să fie schimbată o dată la cel mult 3 luni. În cazul periuței electrice, se va înlocui capătul.: în afară de cazurile speciale, în care o anumită boală sau afecțiune dentară necesită utilizarea unei anumite paste de dinți, specialiștii recomandă pasta de dinți cu beneficii multiple. De asemenea, poate fi utilă schimbarea acesteia din când în când. Tipul de pastă de dinți recomandat depinde și de vârsta pacientului. Spre exemplu, la copiii mai mici de 3 ani nu se recomandă pastele de dinți cu fluor.: alegerea trebuie să fie una personalizată: unii pot avea nevoie de o apă de gură cu fluor, alții – fără; apă de gură utilizată în scop cosmetic (cu peroxid, bicarbonat etc.) sau terapeutic (pentru remineralizare sau tratamentul gingivitei, aftelor, osteitei alveolare etc.). Întreabă medicul stomatolog care variantă ar fi cea mai indicată pentru tine!: este cea mai sigură metodă de curățare a spațiilor dintre dinți, inaccesibile pentru periuță.: aduce beneficii oricui, printr-o curățare suplimentară, dare este recomandat mai ales celor care au aparate ortodontice, punți dentare sau implanturi.Pe lângă controlul periodic – de preferat o dată la 6 luni și cel puțin o dată pe an - foarte utile în prevenția afecțiunilor dentare și pentru aspectul dinților sunt metodele de igienizare profesională: detartraj, air-flow, periaj profesional.Tratamentele stomatologice dedicatecuprind proceduri de albire a dinților, aplicarea de fațete ceramice sau din rășini compozite, coroane dentare, dar și injecții cu acid hialuronic. alimentație echilibrată , suplimentată la nevoie cu vitamine și minerale – în special în perioadele de creștere, boală, convalescență sau suprasolicitare – este un element de bază pentru sănătatea și aspectul tău – inclusiv al dinților. Analizele de laborator și sfatul unui nutriționist îți pot fi foarte utile pentru detectarea eventualelor carențe, respectiv alcătuirea unei diete personalizate, care să îți aducă beneficii pe termen lung.Iată câte elemente pot contribui la păstrarea sănătății și frumuseții danturii tale! Chiar dacă aparent nu te confrunți cu probleme stomatologice, nu sări peste controalele periodice! Tehnologia zilelor noastre permite identificarea cu ușurință a cariilor invizibile cu ochiul liber, a depunerilor de tartru ascunse (subgingivale) și a afecțiunilor gingivale incipiente.