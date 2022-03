4 trucuri de styling ideale pentru un par subtire si fin

Asa cum fiecare persoana se deosebeste prin caracteristici si temperamente diferite, textura firului de par are si ea trasaturi unice. Fie ca avem parte de un par subtire, fin, uscat sau normal, rutina de ingrijire se adapteaza in functie de nevoile sale de ingrijire. In acest fel, rezultatul va consta intr-o podoaba capilara cu aspect sanatos si un fir de par neted, plin de volum.Ei bine, cum reactionezi atunci cand produsele de styling, incluse in ritualul de ingrijire, nu isi indeplinesc scopul? Una dintre problemele des intalnite in randul femeilor este lipsa volumului, aspect caracteristic parului subtire si fin. Desigur, exista mai multe motive care pot contribui la subtierea firului par. Pe de o parte, cauzele pot fi ereditare, insa agresiunile la care este supus zilnic (schimbari frecvente de temperatura, utilizarea aparatelor cu aport de caldura, poluare) influenteaza sanatatea firului. Astfel, am selectat cateva trucuri utile pentru a obtine volumul dorit:Intr-adevar, un cumul de factori stau la baza unei astfel de alegeri: forma fetei, stilul de viata ori timpul disponibil pentru ingrijire. Ei bine, lungimea medie a firului de par este o buna optiune in acest caz. Daca tunsorile scurte nu sunt pe placul tau, alege calea de mijloc. Pe langa faptul ca se ingrijeste cu usurinta, o tunsoare bob se potriveste pentru orice forma a fetei. De-a lungul timpului, mai multe vedete, precum Jennifer Lopez, Dua Lipa, Selena Gomez sau Keira Knightley, au demonstrat ca tunsoarea in stil bob creeaza volum natural si scoate in evidenta trasaturile delicate ale fetei.Daca esti sceptica in privinta unei schimbari majore de look, atunci suvitele colorate, cu doua sau trei nuante mai deschise fata de culoarea naturala a parului, formeaza un contrast puternic si adauga dimensiune fibrei capilare. Pentru ca firul subtire este mai predispus la deteriorare, iti recomandam sa apelezi la ajutorul unui specialist in domeniu pentru realizarea suvitelor sau poti folosi o vopsea de par profesionala . Astfel, te vei bucura de o acoperire uniforma, protejand, in acelasi timp, structura firului de par.Pentru ca firul subtire necesita o ingrijire atenta, opteaza in favoarea sampoanelor cu formula lejera, imbogatita cu ingrediente benefice, precum pentanol, ceramide, peptide, acid hialuronic si proteine. Pe langa faptul ca ofera o curatare in profunzime, fortifica structura si elimina impuritatile acumulate la nivelul scalpului, aceste sampoane creeaza volum si flexibilitate. In ceea ce priveste modul de utilizare, aplica o cantitate redusa de produs pe suprafata parului umed, maseaza prin miscari blande si clateste bine cu apa calduta.Balsamul completeaza o rutina de baza a ingrijirii podoabei capilare. Dupa ce scalpul si firele de par au fost curatate in profunzime cu un sampon, balsamul netezeste si inchide cuticula parului. Pentru a obtine rezultatele dorite, indeparteaza excesul de apa cu ajutorul unui prosop uscat din bumbac, aplica o cantitate redusa de balsam, pornind de la distanta de trei centimetri de la radacini, si lasa produsul sa actioneze conform indicatiilor notate pe ambalaj.Sursa foto: Shutterstock.